合歡山花季人車爆量又違停 警方加強疏導

進入合歡山花季，大批人車昨天、今天上山賞花，遊客違規停車，仁愛警分局員警除加強疏導，2天舉發140件違停。隨著遊客逐漸下山車流下午紓解，武嶺停車場甚至還有多格車位。

進入合歡山區玉山杜鵑花季，昨天、今天湧現大批假日登山、賞花遊客，南投縣警察局仁愛分局執行高山杜鵑花季交通疏導勤務，在武嶺周邊易塞車路段加強疏導，夜間派巡邏警力機動疏導交通，同時加強與相關單位如花蓮縣警察局新城分局、保七總隊第九大隊、太魯閣國家公園管理處、公路總局埔里工務段等協調聯繫。

合歡山部分區域有短暫飄雨，路面溼滑，就算時間接近中午，氣溫仍只有約攝氏10度，仁愛分局員警頂著風雨及相對低溫不斷疏導交通，就是要盡力維持車流順暢，因此，縣警局長呂新財昨天與仁愛警友辦事處帶著熱咖啡、關東煮到合歡山莊停車場慰勞員警辛勞。

仁愛分局長莊順智今天說，合歡山花季4月中旬到6月中旬，一天遊客可超過上萬人次，分局在昆陽、武嶺、合歡山莊編排交通崗位疏導，但因山區道路寬度不足，不易會車，且停車位約只有220格，呼籲遊客避開假日，並多搭大眾運輸，行車勿跨越雙黃線及違規停車。

合歡山區橫跨南投縣、花蓮縣，有賞花客在紅線違規停車遭花蓮縣警察局新城分局合歡派出所舉發，民眾事後在網路抱怨引發論戰；另外，南投縣警察局仁愛分局昨天取締違規停車65件、今天75件，2天共140件。

合歡山每逢雪季、花季假日就大塞車，問題一直難解，有網友指出，一堆人違規停車，怎麼可能不塞。也有網友說，高山杜鵑花就屬合歡山最好到達又漂亮，但停車問題真的無解，若開發停車場可能又引發環保團體抗議，或許花季可實施高乘載與定點接駁，看有沒有機會減少塞車情形。

另外，仁愛鄉公所表示，投89線力行產業道路指標約19公里處下午出現落石坍方，暫時無法通行，通報處理；由於省道台14甲線目前路況正常，力行產業道路坍方並未影響多數遊客行車，但坍方地點附近居民進出受阻，須繞行遠路。