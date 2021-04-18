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南投力行道路19K山壁崩塌 巨石砸落擋路斷交通

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路約19K處崩塌坍方，雙向交通中斷。圖／仁愛鄉公所提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路約19K處崩塌坍方，雙向交通中斷。圖／仁愛鄉公所提供

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路約19K處今午後突崩塌坍方，大量土石滾落而下，阻斷約20公尺道路，石塊甚至逾半個車身大，雙向交通中斷，預計明天才能派遣重機具搶通，翠華村翠巒、華崗部落對外交通得繞道台8線中橫公路

投89線力行產業道路常因颱風豪雨坍方，號稱「全台最爛之路」，但力行、紅葉等部落居民仰賴該路線往返，也是載運農產的必經道路，未料疑因久旱不雨，今下午3時許突傳出山壁崩塌坍方狀況，導致雙向交通中斷。

仁愛鄉公所指出，今天下午3時許接獲翠巒部落居民回報，力行產業道路19K約在力行村、翠華村翠巒部落交界處，山壁發生嚴重坍方，大量巨石掉落阻斷道路，最大落石甚至比一輛車身還寬，相當驚人，所幸當時沒有人車通過，未釀傷亡。

只不過，當地公所及縣府接獲反映後，考量重機具上山路程，抵赴落石點時將已接近傍晚，視線恐不佳，為確保施工安全，預計明天才會調派機具前往搶通，目前管制禁止雙向人車通行，想前往翠巒、華崗部落須暫時繞道台8線中橫公路。

仁愛公所表示，燕子口就是在力行通往翠巒的路，而該燕子口地形類似大峽谷，山岩峭壁、景象壯觀，此次應該是近幾年較大規模的落石，懷疑與久旱不雨有關，但仍待專業單位判定，近期若有通行需求，搶通後，用路人也應得別留意安全。

中橫公路 重機 崩塌 落石

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