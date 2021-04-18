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台中救國團搬新家 力行路舊址明年1月還給市府

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市救國團搬新家，新辦公大樓在西屯區文心路三段126號，也就在櫻花捷運站前。圖／台中市救國團提供
台中市救國團搬新家，新辦公大樓在西屯區文心路三段126號，也就在櫻花捷運站前。圖／台中市救國團提供

台中市政府2015年針對台中救國團占用台中市公有土地提起訴訟，後來雙方達成和解，救國團除了負擔所有訴訟費用、按一審判決給付不當得利約694萬元給市府，並得在明年1月31日前自行拆除占用部分設施後，返還力行路舊址的土地與建物。台中市救國團團委會在找到西屯區新址後，今舉辦新辦公室喬遷剪綵，以後將在新址辦公。

剪綵典禮由救國團主任葛永光主持，台中市副市長令狐榮達、市議員黃馨慧、救國團台中市團委會主任委員郭國輝、副主任委員周志建，以及顧問陳明德、吳桂森、楊鴻斌、林仁德等都受邀剪綵。

葛永光說，台中救國團一直以來競競業業，為了提供鄉親們最好的服務無不全力以赴，也要特別感謝現任市長盧秀燕的支持，百忙中仍經常撥空出席救國團的各項公益活動，給市民朋友與同仁、義工加油打氣。移居新址後，將秉持初衷，與時俱進，為台中市鄉親打造更好的服務平台，讓更多民眾受益。

台中市團委會總幹事任景昱說，新辦公大樓在西屯區文心路三段126號，也就在櫻花捷運站前。外觀是白色基底的現代新穎建築，內部採溫潤的木調設計，時尚優雅又溫暖，內有親子及成人學習教室、運動健身場館、企業會議空間等，充份發揮場館多功能性，歡迎市民鄉親多多利用。

台中市救國團搬新家，團主任葛永光（前右）在台中市團委會總幹事任景昱引導下參觀新址。圖／台中市救國團提供
台中市救國團搬新家，團主任葛永光（前右）在台中市團委會總幹事任景昱引導下參觀新址。圖／台中市救國團提供

救國團 台中市

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