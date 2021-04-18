影／彰化福興軒北管團120周年慶 推廣曲藝不忘初衷
彰化縣員林地區歷史最悠久的曲館「萬年庄福興軒北管團」今天在同樣具有百年歷史的「萬年宮」舉行120周年慶，包括福興軒北管主題牆揭牌、北管排場表演、萬年巡禮等活動上場。
彰化縣副縣長洪榮章、員林市長游振雄等人均出席慶祝活動，洪榮章表示，彰化縣政府為推動彰化縣特色傳統藝術南北管發展，每年積極爭取文化部補助辦理「彰化縣南北戲曲教育扎根計畫」，在社區、館閣、學校辦理各項教育推廣及演出活動，也透過此計畫持續輔導員林萬年庄福興軒北管團復館。而今日揭幕啟用的福興軒北管主題牆，呈現福興軒兩甲子以來的歷史菁華，讓更多民眾認識彰化縣北管的發跡脈絡，同時感受到北管興盛時期的璀璨風華及現今努力再起的決心與成果，是北管界的喜事，別具歷史意義。
文化局指出，福興軒北管現有成員以萬年庄當地居民為主，也有來自永靖、埔心、社頭、北斗等周圍鄉鎮。據羅榮福團長說明，福興軒創立於西元1901年，館名的由來是清乾隆年間有鍾復興夫妻在此地墾田，雖有田產頗豐，但無子嗣傳接，族戚及庄中大老將其所遺資產作為祭祀及公益之用，福興軒曲館所需、館先生束脩，皆由此支應，於是眾議以「福興軒」為名，當時福興軒與各大館閣齊名，在南彰化地區具有重要地位。
福興軒雖曾二度興盛又式微，但曲館子弟不忘初衷，與縣府「彰化縣南北戲曲教育扎根計畫」合作，再將曲館振興起來，李錦順老師栽培弟子有成，林建昌與羅鐸隆兩位年輕藝師在文化局開設的許多社區、館閣、學校研習班教學，也多次協助校園推廣活動，將先賢的技藝與精神延續傳承、發揚光大。
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