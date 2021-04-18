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連勝文參拜浩天宮 他曾祖父100年前曾和浩天宮有段緣分

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
連勝文今天下午到台中市梧棲區浩天宮參拜。圖／浩天宮提供
連勝文今天下午到台中市梧棲區浩天宮參拜。圖／浩天宮提供

國民黨智庫副董事長連勝文今天到台中梧棲浩天宮參拜說，100年前他的曾祖父連橫（連雅堂），曾接受浩天宮委託協辦全國徵文，100年後他獲邀到浩天宮，再續前緣，非常榮幸，連勝文說，他本來不知道曾祖父曾協辦此活動，這次機緣巧合，如果浩天宮需連雅堂先生教育基金會幫忙再辦徵文，他當然會盡力協助。

台中浩天宮創立於雍正元年(1723)，初建於清乾隆三年(1738)，歷經咸豐六年(1856)的遷移廟地以及多次 的修改建，最後在日昭和三年(1928)大規模的改建新廟後確定主體樣貌；浩天宮是當地大肚中堡53庄的共同信仰中心，有重要歷史文物及匠師技藝之作品保留，台中市政府文化局於民國2010公告「台中浩天宮」為歷史建築。

連勝文今天下午到台中市梧棲浩天宮參拜，浩天宮重建委員會主委王經綻希望，這次廟方重建能再由連雅堂先生教育基金會為浩天宮辦理徵文，求取對聯以傳承。

王經綻表示，浩天宮1929年第二次重建時，連雅堂曾為浩天宮辦理全國徵文，徵求對聯，錄取前10名，以浩天2字為聯，書寫在廟裡的龍柱或門聯上，浩天宮再次重建，舊有的門聯及對聯不足，希望透過連雅堂先生教育基金會徵文，已徵得連戰同意，今天委由連勝文來浩天宮。

台中浩天宮表示，舊廟年久失修且因香火鼎盛、信徒日增已不敷使用，經聘請重耀工程顧問公司規劃，於2014年向媽祖擲筊請示後，以「廟中廟型式」之方式呈現，目前於原址增建及修復中；未來除保留原有歷史建築外，新建工程增加觀音殿、聖父母殿、千里眼順風耳公殿、五路財神殿、月老殿、太歲殿、光明殿、南北斗星君殿以及地藏功德王菩薩殿等相關殿堂樓宇，預計地上兩層，共計約3300平方公尺。

連勝文今天下午到台中市梧棲區浩天宮參拜。圖／浩天宮提供
連勝文今天下午到台中市梧棲區浩天宮參拜。圖／浩天宮提供

連勝文 台中浩天宮 曾祖父 連雅堂先生教育基金會

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