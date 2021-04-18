連勝文參拜浩天宮 他曾祖父100年前曾和浩天宮有段緣分

國民黨智庫副董事長連勝文今天到台中梧棲浩天宮參拜說，100年前他的曾祖父連橫（連雅堂），曾接受浩天宮委託協辦全國徵文，100年後他獲邀到浩天宮，再續前緣，非常榮幸，連勝文說，他本來不知道曾祖父曾協辦此活動，這次機緣巧合，如果浩天宮需連雅堂先生教育基金會幫忙再辦徵文，他當然會盡力協助。

台中浩天宮創立於雍正元年(1723)，初建於清乾隆三年(1738)，歷經咸豐六年(1856)的遷移廟地以及多次 的修改建，最後在日昭和三年(1928)大規模的改建新廟後確定主體樣貌；浩天宮是當地大肚中堡53庄的共同信仰中心，有重要歷史文物及匠師技藝之作品保留，台中市政府文化局於民國2010公告「台中浩天宮」為歷史建築。

連勝文今天下午到台中市梧棲浩天宮參拜，浩天宮重建委員會主委王經綻希望，這次廟方重建能再由連雅堂先生教育基金會為浩天宮辦理徵文，求取對聯以傳承。

王經綻表示，浩天宮1929年第二次重建時，連雅堂曾為浩天宮辦理全國徵文，徵求對聯，錄取前10名，以浩天2字為聯，書寫在廟裡的龍柱或門聯上，浩天宮再次重建，舊有的門聯及對聯不足，希望透過連雅堂先生教育基金會徵文，已徵得連戰同意，今天委由連勝文來浩天宮。