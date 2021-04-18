南投埔里國道又見新秘境 粉嫩花旗木絕美盛放

國道6號埔里端終點旁花旗木近期盛放，粉嫩花朵高掛樹梢，乍看猶如大片櫻花林，相當吸睛，用路人往返行經國道都會多看幾眼，甚至成為民眾最近搶拍的網美景點；然除了國六旁，當地暨南國際大學內也有栽種，民眾也可前往遊賞。

「花旗木」又名「泰國櫻花」、「平地櫻花」，源自泰國、越南、緬甸、印度等東南亞地區，近年被引進台灣，在國內各地均有零星種植，多用於綠美化或觀賞用，因此成為庭院綠蔭植栽、行道樹等之用，花期落在入春的每年3月至4月下旬。

南投埔里、國姓等地均有種植，而因花旗木花形碩大，不易因風雨掉落，所以開花時間比櫻花長，猶如小燈籠造型的花苞，以及密集盛開的粉白花瓣，隨風搖曳迷人可愛，隨風吹落又如細雪紛飛，更是吸睛，吸引民眾遊賞。

其中，國道6號埔里端終點旁有一片空地，上頭栽種的花旗木蔚然成林，最近盛開形成燦爛花海，還帶有淡淡香氣，果然也吸引民眾前往拍照，不分平、假日都能看到人潮，或多或少穿梭在花旗木林間，成為當地新興賞花或拍照的網紅景點。