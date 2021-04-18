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南投信義農會烘烏梅兼做公益 助老人送餐不斷炊

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉農會總幹事何建中（右）延續烘烏梅做公益，參訪龍眼林協會了解老人送餐狀況。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉農會總幹事何建中（右）延續烘烏梅做公益，參訪龍眼林協會了解老人送餐狀況。記者賴香珊／攝影

南投縣龍眼林福利協會仰賴當地農產行烘焙或販售果乾等營收捐款，支應老人送餐經費；為讓該協會能有穩定收益，信義鄉農會每年委託烘製烏梅，就算今年農會幹部換人，並遭遇青梅歉收仍延續合作，盼幫助獨居或弱勢長輩用餐不斷炊。

龍眼林福利協會指出，921地震後投入老人供餐，送餐範圍涵蓋整個中寮鄉，至今已送餐22年，而因協會不得營利，因此餐費及送餐人力等費用，除對外勸募，最主要都由當地農產行烘製販售、龍眼等果乾，並販售相關果乾盈餘來捐助支應。

而當地農產行能否有盈餘做公益，除得靠天吃飯，看龍眼、荔枝產收狀況，也仰賴外部單位委託烘焙果乾，信義鄉農會長期與農產行合作烘焙，穩定其收益，得以捐助龍眼林福利協會，間接幫助到獨居或弱勢長者，同時也增進在地就業機會。

只不過，今年地方農會改選，信義鄉農會理監事全換人，總幹事則由何建中走馬上任，為了解龍眼林協會及農產行運作模式，何今親送青梅至中寮鄉參訪該協會，並聽取烏梅焙製作業流程，同時保證將延續以往烘製烏梅產品，透過合作做公益。

何建中說，去年梅花大爆花，原預期青梅產量會增加，未料卻因旱情嚴重，沒雨水不增反減，品質良莠不齊，但為確保並協助獨老送餐，農會仍會努力向梅農收貨，維持往年10至20公噸數量，近期陸續送過去烘製，持續幫助龍眼林地區。

龍眼林農產行負責人廖振益則說，多虧農會協助讓農產行有梅可烘，而烘梅製程繁瑣，需耗時7天以上，所需人力也很可觀，所以不僅能支應當地老人供餐，同時也帶動地方30至45天的短期就業，讓居民和協會都相當感謝。

南投縣龍眼林農產行接受信義農會委託烘製烏梅，所得將全數支應老人送餐。記者賴香珊／攝影
南投縣龍眼林農產行接受信義農會委託烘製烏梅，所得將全數支應老人送餐。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉農會總幹事何建中（右）延續烘烏梅做公益，且親往了解烘製過程。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉農會總幹事何建中（右）延續烘烏梅做公益，且親往了解烘製過程。記者賴香珊／攝影
南投縣龍眼林農產行接受信義農會委託烘製烏梅，所得將全數支應老人送餐。記者賴香珊／攝影
南投縣龍眼林農產行接受信義農會委託烘製烏梅，所得將全數支應老人送餐。記者賴香珊／攝影

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