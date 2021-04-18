洗澡限水乾脆泡溫泉 台中業者推出150元優惠價

台中水情吃緊，日前才推出要帶里民去洗澡的平和里長林煜舜最近和大坑的麒麟峰溫泉講好，停水期間只要報他的名字，只要150元就可以入場，既泡了溫泉，也洗了澡；同在大坑的日光溫泉會館也有優惠方案，歡迎民眾去享受泡湯之樂。

林煜舜日前因擔心有里民因停水家中用水不便，而包邀覽車邀里民去豐原洗澡、逛夜市，最近他把方法改了，也就是與同是北屯林氏宗親會成員的麒麟峰溫泉負責人林清潭講好，只要是停水期間，民眾去麒麟峰洗溫泉，只要報上他的名子，都可以享受只要150元的優惠票價。

林清潭上午說，原本只優惠周二、三停水的甲區居民，現連同乙區的周四、五地區民眾，也歡迎使用此方案，但仍須記住要報里長的名字，以示此案來自林煜舜里長的推薦。他說，溫泉區不缺水，歡迎大家踴躍前往。