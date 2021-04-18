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睡飯店不稀奇 南投50學子夜宿圖書館還吃早餐
423世界閱讀日將屆，南投縣政府文化局今年開放圖書館場域辦理夜宿活動，昨吸引50名中年級以上學生入住，除有專人講晚安故事，今晨更直接在館內吃早餐，「與書共眠」的難得經驗，也讓孩子們留下另類且珍貴的童年圖書館回憶。
南投文化局指出，現今家庭居住空間有限，多數住家不見得有書房，而為讓孩子體驗與書香共眠的樂趣，今年特別在423世界閱讀日前辦理「夜宿圖書館」活動，開放縣內中年級以上學童報名參加，未料迴響踴躍，50個名額不到3天就額滿。
「2021世界閱讀日夜宿圖書館」活動昨晚展開，50名學童揹著背包、提著睡袋在爸媽陪同下到圖書館報到，文化局表示，依學生年齡型態，昨開放館內兒童室入住，原本應該安靜無聲的兒童圖書空間，隨學童湧入，熱鬧無比。
而為呼應423世界閱讀日提倡閱讀的精神，昨天夜宿的學生都得帶自己喜愛的一本書到場進行推薦與分享，現場老師廖麗端除講述騎士鬥惡龍故事，並教導學員製作製作寶劍書籤，18度C文教基金會執行長王又興更說睡前故事給孩子們聽。
縣府今天早上更準備熱騰騰的早餐和見學證書，孩子們看到自己「與書共眠」的活動照片都相當興奮，陳姓學童說，睡飯店不稀奇，夜宿圖書館才夠炫，而且還在館內吃早餐，真的是沉浸環繞在書香一整夜，還在館內飲食是非常難得的經驗。
南投文化局則表示，夜宿圖書館除讓孩子留下難得的圖書館回憶，昨也頒發「閱讀棒棒獎」表揚去年借閱720本書的陳恩同學，並讓小朋友了解世界閱讀日的由來，帶他們認識圖書館各項閱讀資源，也盼其體會閱讀樂趣，成為小小愛書人。
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