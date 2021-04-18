影／高山杜鵑花況滿開引爆車流 萬人湧入合歡山

合歡山的高山杜鵑盛放，紅、粉紅、白色花海繽紛，漫山遍野，風景迷人，賞心悅目。本周末吸引大批民眾遊賞，單日遊客數上看萬人次，當地警方啟動交通疏導管制，且預計執行至6月中旬，但因山區停車格有限，也呼籲多利用大眾運輸工具賞花。

合歡山和清境地區海拔逾1500公尺，每年4至6月是合歡山杜鵑花季，玉山杜鵑、紅毛杜鵑將接連綻放，每年都吸引大批賞花人潮，但去年因氣候溫差大，且逢2、3年一大開後的低潮期，遊客量減，今年疑逢旱大爆花，也引爆車流人潮。

仁愛警分局指出，合歡山高山杜鵑花期約為2個月，開花順序由低海拔延伸到高海拔山區，花期季節都可在合歡山區，如昆陽、小奇萊、石門山、合歡山主峰、東峰、太魯閣國家公園牌示後方山坡等地，每日上山遊客可能超過上萬人次。

當地因此從4月中旬起即開始執行高山杜鵑交通疏導勤務，尤以假日白天在昆陽、武嶺、松雪樓前等易壅塞路段設立固定交通崗加強疏導車流，夜間則以巡邏警力機動交通疏導，預計執行至6月中旬，並視實際杜鵑花季狀況提前或延長。

但警方也表示，台14甲線18K翠峰至43K大禹嶺路段，因區段路寬僅5至7公尺，道路寬度不足，不易會車，且鳶峰、昆陽、武嶺及合歡山莊停車場僅220格，停車空間有限，因此呼籲想上山賞花遊客盡量避開假日，多搭乘大眾運輸工具。