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學生不知學習歷程檔案怎麼做？ 大學教授公開傳授三要訣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第一場「學習歷程檔案」學生分享會，學生相當用心觀摩他校作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第一場「學習歷程檔案」學生分享會，學生相當用心觀摩他校作品。記者簡慧珍／攝影

108新課綱規定高中生要製作和上傳學習歷程檔案，讓許多家長和學生感到焦慮，國立溪湖高中今天舉辦彰化縣第一場「學習歷程檔案」學生分享會，邀集15校推派學生代表參加，結果來了300名學生，分享會結束後都主動留下觀摩，互相請教，希望寫出好的學習歷程檔案得以順利升學。

負責主辦的國立溪湖高中，身兼全國優質化高中總召學校、中區優質化前導學校的重任，從3月3日籌辦這場分享會，邀請縣內15所夥伴學校參加，每校可推薦3件學生學習歷程檔案作品，各校最多發表5分鐘，輔導高中優質化的中區區長、暨南大學教授洪雯柔及溪湖高中校長楊豪森等人在台下記錄。

洪雯柔會後講評，強調大學端不是要看到製作漂亮的學習檔案，而是不管看到多元表現或課程學習成果，還期待看到學生的興趣、性向，還有學習態度和學習能力，以興趣和性向而言，學生選擇的主題很重要，讓大學端看到學生對自己的認識、觀察到問題的現象和問題，研究過程中遇到哪些挑戰，如何面對與解決問題，應用何種方法解決，在整個過程中學到了什麼，除了心得和收穫，有無了解自己的優勢和劣勢、研究方法好或不好、好在哪裡又壞在哪裡，經過這些過程，對自己未來有何期待。

洪雯柔說，學生更換研究題目並非壞事，有些學生換了6、7個題目，在每次轉換題目的研究中，學習解決問題的方法、對知識的了解及學到更了解問題的潛能，反而有益學生了解自己的興趣和能力；此外，很多學生容易忘記團隊，在學習歷程中提到自己的團隊合作、磨合相當重要。

洪雯柔還提到，升大學到了面試這一關，面對口試教授，學生報告時必須先講最重要的，也就是先講重點，一個個字講清楚。

楊豪森校長認為，這次發表會具有觀摩學習的作用，讓學生「以分享的方式進行跨校交流，可供各校的學生與教師參考，可協助學校了解並掌握十二年國民基本教育課程綱要精神、內容及課程教學的改變。」

溪高教務主任蔡秀娥主辦這場分享會，感謝彰化縣夥伴學校不嫌麻煩的協助籌備、訓練，不藏私提供最優秀作品給各校學生分享，會後參與分享的學生傑出海報將巡迴各校展出，讓彰化縣更多高中職的學生受惠。

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