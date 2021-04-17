日月潭泳渡變路跑不是玩笑話！ 縣府：再不下雨很難辦

持續乾旱，日月潭水位下探新低，潭底乾涸龜裂還出現草原，讓民眾訝異，還有網友開玩笑，「不會游泳的我，終於可參加日月潭泳渡了」。南投縣教育處長陸正威說，依照目前水位、水質都無法達到泳渡標準，如果再不下雨，日月潭萬人泳渡確實很難辦下去，正緊密觀察水情和降雨情況調整因應。

日月潭水位大降，水社、伊達邵四大碼頭落差達13公尺，浮排瞬間成了陡峭階梯影響遊客搭船，潭底的乾涸景象，更讓人震撼。土地龜裂、垃圾露出，還出現大草原，網友紛紛貼出相關乾旱照片，引起熱烈討論，「好嚴重…乾旱好可怕」、「以為是非洲國家，好可怕，乾涸成這樣」。

更有網友開玩笑，「今年日月潭泳渡終於可以參加，直接走過去即可」、「萬人泳渡乾脆改成日月潭路跑」。不過，玩笑話可能成真！

日月潭萬人泳渡是國際泳壇盛事，也被許多人列為重要人生清單，從1983年舉辦至今，僅2005年因龍王颱風來襲為考量人員安全取消，幾乎沒有停辦。泳渡每年9月下旬舉辦，7月初開始報名，2萬個名額幾乎被秒殺。但日月潭水位探底，又無降雨跡象，南投縣政府對今年萬人泳渡能否如期舉辦也沒把握。

教育處長陸正威說，去年因為新冠肺炎疫情，為了防疫一度考慮取消，但縣府最後訂出大型戶外活動實名制防疫規範，加上選手都能配合防疫，萬人泳渡最後仍順利舉行，沒想到，今年除了疫情之外，乾旱問題更嚴重，活動難度比去年更高。