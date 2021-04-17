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沃旭能源培養在地互動 辦親子共讀、永續生活節

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
離岸風電業者沃旭能源今天在家扶中心舉辦親子繪本共讀，藝人米可白到場說故事。圖／彰化家扶提供
離岸風電業者沃旭能源今天在家扶中心舉辦親子繪本共讀，藝人米可白到場說故事。圖／彰化家扶提供

離岸風電業者沃旭能源在大彰化東南及西南風場海上動工，近年深耕在地，與地方培養良性互動，今天與彰化家扶中心舉辦親子繪本共讀，引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本「這是我的家嗎？」，引導孩子認識氣候變化，啟蒙環境保護意識。

故事中小女孩為了尋找「這是我的家嗎？」的答案，鹿港女兒的藝人米可白今天到彰化家扶中心以豐富的肢體表情為56位家長及兒童讀繪本說故事，經由生活在不同環境的動物引領之下展開旅程，引起大人小孩回響，彰化家扶主任王震光表示，彰化鹿港女兒，同時也是長期認養家扶兒的米可白親自來到家扶講故事，促進弱勢家庭的親子共讀共學關係。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，沃旭能源的願景是創造完全以綠能運作的世界，致力協助台灣發展離岸風電，為家家戶戶帶來乾淨的綠色能源；透過具有國際視野又接地氣的環境教育繪本，為彰化的下一代導入愛惜家園、好好保護地球的觀念。

沃旭能源也將舉辦彰化風起沃旭永續生活節，4月22日「世界地球日」於鹿港展開系列活動，沃旭能源出，目前已展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上建造工程，將走入鹿港、線西社區舉辦「聽沃旭講看覓」鄉親說明會，與地方民眾深度對談交流，分享風場建造過程中如何平衡生態及環保。

離岸風電業者沃旭能源今天在家扶中心舉辦親子繪本共讀，藝人米可白到場說故事。圖／彰化家扶提供
離岸風電業者沃旭能源今天在家扶中心舉辦親子繪本共讀，藝人米可白到場說故事。圖／彰化家扶提供

鹿港 家扶中心 親子

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