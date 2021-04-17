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溪州大莊國小一甲子校慶　彰化縣政府砸千萬投資教育

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大莊國小慶祝建校一甲子，縣長王惠美、校長呂彥億等人倒香檳慶祝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大莊國小慶祝建校一甲子，縣長王惠美、校長呂彥億等人倒香檳慶祝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉大莊國小今天60歲生日快樂，縣長王惠美、校長呂彥億和大莊國小家長會長鄭正杰、大莊國小家長會輔導會長鄭建忠、大莊國小校慶籌備會主委陳文明等人在香檳酒杯塔淋香檳慶祝，期許學校校務蒸蒸日上。

大莊國小學童表演才藝也展出學習成果慶祝建校一甲子，縣長王惠美致詞時表示，最近兩年，大莊國小在校長及老師的帶領之下，分別榮2017-2019年教育部國中小藝術人文教學深耕計畫訪視特優，和去年教育部閱讀磐石推手團體獎、彰化縣英語朗讀比賽優勝、全國福爾摩莎盃及縣長盃空手道錦標賽第二名的殊榮，說明了麻雀雖小五臟俱全，大莊孩子文武雙全。

縣府補助大莊國小整建美學廁所、補強校舍結構安全、優化視聽教室設備、改善電力系統及補助大拇指啟英計畫英語專業師資等，補助經費合計約1554萬元，希望英文向下扎根，孩子能更有國際觀，此外，縣府目前也正努力推廣AI教育，幫助偏鄉學童教育能與都會區齊頭並進。

教育部 王惠美

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