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全台第一季PM2.5惡化20.6％ 台中建置1411台空品感測器

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市環保局加強空汙源稽查，設置空品微型感測器在潛在汙染熱點區、車流熱區、人口密集處，2017年累計至今已建置1411台空品微型感測器，涵蓋台中市29個行政區，建置數量全國第一。圖／台中市環保局提供
台中市環保局加強空汙源稽查，設置空品微型感測器在潛在汙染熱點區、車流熱區、人口密集處，2017年累計至今已建置1411台空品微型感測器，涵蓋台中市29個行政區，建置數量全國第一。圖／台中市環保局提供

中火空汙危害中部地區，加上還有其他大型固定汙染源，台中市環保局加強空汙源稽查，與行政院環保署合作設置空品微型感測器，建置在潛在汙染熱點區、車流熱區、人口密集處，要助破空汙違法案件，2017年累計至今已建置1411台空品微型感測器，涵蓋台中市29個行政區，覆蓋率達100%，建置數量全國第一。

台中市環保局長陳宏益比喻，微型感測器就像是「空氣的監視器」，範圍涵蓋周邊300公尺，24小時檢測空汙變化，每3至5分鐘更新一次即時空品數據，猶如稽查人員無時無刻在場，不分日夜為市民守護空品健康，一發現數值異常飆升，立即派員到場稽查，揪出違規廠家。

環保局表示，空品微型感測器主要建置於潛在汙染熱點區、車流熱區及人口密集處進行空品監測，並屢次建功協助破獲空氣污染案件，特別2020年8月設置在龍井區西濱快速道路附近的空品微型感測器，在固定時段發現揮發性有機物（VOCs）數值異常飆高，經過環保局分析後，鎖定一家塑膠製品工廠，並聯合警察局烏日分局突擊稽查。

這次突擊稽查當場查獲生產合成皮過程中，使用PU樹脂產生的揮發性有機物，未經處理即排放逸散至廠外，嚴重影響周邊空氣品質

環保局長陳宏益表示，2020年透過空品微型感測器偵測，並結合相關資訊裁罰案件計15件，裁罰金額累計新臺幣840萬6000元，未來將持續透過物聯網結合大數據分析，提升稽查案件查獲率，努力守護台中市空氣品質。

正值春季天氣變化快速，提醒市民隨時留意最新空氣品質資訊，同時環保局也會提高稽查頻率，加強監督各汙染源操作狀況，呼籲業者依規做好防制措施，勿心存僥倖。

台中市今年第1季 （1月至3月）空品狀況，因環境風場屢轉為偏東風吹拂，台灣西半部地區、尤其是中南部因位處於背風面，風速大幅降低，水平及垂直擴散條件皆差，且幾無降雨，致汙染物易累積。

依環保署空品監測站資料顯示，台中市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為26.3微克，相較去年同期22.7微克增加了3.6微克、惡化15.7%。全國細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度也惡化20.6％、彰化以南惡化程度更達17.4％至35.9％不等，在氣候條件不利的情形下，台中市持續推動各項空品改善措施減輕空品惡化程度、守護空氣品質。

依環保署空品監測站資料顯示，台中市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為26.3微克，相較去年同期22.7微克增加了3.6微克、惡化15.7%。全國細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度也惡化20.6％。圖／台中市環保局提供
依環保署空品監測站資料顯示，台中市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為26.3微克，相較去年同期22.7微克增加了3.6微克、惡化15.7%。全國細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度也惡化20.6％。圖／台中市環保局提供
台中市環保局加強空汙源稽查，設置空品微型感測器在潛在汙染熱點區、車流熱區、人口密集處，2017年累計至今已建置1411台空品微型感測器，涵蓋台中市29個行政區，建置數量全國第一。圖／台中市環保局提供
台中市環保局加強空汙源稽查，設置空品微型感測器在潛在汙染熱點區、車流熱區、人口密集處，2017年累計至今已建置1411台空品微型感測器，涵蓋台中市29個行政區，建置數量全國第一。圖／台中市環保局提供

台中市 空氣品質 PM2.5

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