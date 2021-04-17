快訊

故障了？障眼法？ 陸航母遼寧號在南海定點停留一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山友注意！ 玉山圓峰山屋水量剩10公分 需自備飲用水

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山圓峰山屋水塔水量僅剩10公分，玉管處提醒山友在排雲山莊裝填足夠飲水，以免無水可用。圖／玉管處提供
玉山圓峰山屋水塔水量僅剩10公分，玉管處提醒山友在排雲山莊裝填足夠飲水，以免無水可用。圖／玉管處提供

台灣持續乾旱，各地水庫儲水量屢創新低。玉山也是極度缺水，步道兩旁的苔蘚以及地被草植多呈乾燥捲曲。玉山後四峰重要營地圓峰山屋，只靠山屋收集雨水，而3月初便呈現低水量，排雲山莊管理巡察發現，水塔水量不到10公分，提醒前往圓峰山屋山友需先到排雲山莊裝水，以免後續行程無水可用。

水情吃緊，玉山國家公園16座山屋用水拉警報，排雲山莊上方水源已乾凅，只能靠發電機啟動抽水馬達由楠梓仙溪上游打水，各山屋有不少蓄水塔早已見底，玉管處提醒山友留意登山行程中，各休憩點或山屋的水量資訊。

圓峰山屋是大多數山友前往玉山後四峰的住宿地點，供水僅靠山屋雨水收集裝置，圓峰地區水塔自三月初即呈現低水量，排雲山莊管理員昨天巡查發現水量僅存不到10公分高。提醒前往圓峰山屋或營地的山友，須提前至排雲山莊裝填後續行程用水，以免無水可用。

高山取水困難，玉管處呼籲山友節約用水，也請山友配合不要餵食野生動物，包括宿營時把食物、垃圾收妥於背包內或懸掛至野生動物接觸不到的地方。山區低溫會使果皮食物殘渣分解速度慢，破壞景觀及汙染環境，野生動物食用後還有可能生病，所有垃圾都請自行帶下山。

另外，也請遊客不要隨地便溺，圓峰山屋雨水收集器，曾發現有山友貪圖方便，於山屋附近解放，而山屋集水溝槽在附近，若有大雨沖刷則後果不堪設想。除了可利用生態廁所，萬一非得在野外如廁，也請務必遠離步道及水源，掩埋排泄物後將衛生紙收妥帶走。

玉山是熱門登山路線，但長期乾旱讓山屋水源缺乏。圖／玉管處提供
玉山是熱門登山路線，但長期乾旱讓山屋水源缺乏。圖／玉管處提供
玉管處提醒民眾登山時，在山屋食物、垃圾應妥善包裝並帶下山，以免野生動物覓食。圖／玉管處提供
玉管處提醒民眾登山時，在山屋食物、垃圾應妥善包裝並帶下山，以免野生動物覓食。圖／玉管處提供
民眾登山亂丟果皮，高山低溫不容易分解，反會影響野生動物覓食，提醒山友將食物殘渣、垃圾都要帶下山。圖／玉管處提供
民眾登山亂丟果皮，高山低溫不容易分解，反會影響野生動物覓食，提醒山友將食物殘渣、垃圾都要帶下山。圖／玉管處提供

山友 玉山國家公園

延伸閱讀

急找自有水源 彰化烏溪伏流水預計5月可日供5.5萬噸

海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦 玉山軍艦今日下水

玉山艦命名下水 蔡總統：國艦國造重要里程碑

50歲「美魔女」議員 攻玉山穿小可愛內衣讚聲連連

相關新聞

山友注意！ 玉山圓峰山屋水量剩10公分 需自備飲用水

台灣持續乾旱，各地水庫儲水量屢創新低。玉山也是極度缺水，步道兩旁的苔蘚以及地被草植多呈乾燥捲曲。玉山後四峰重要營地圓峰山...

台中出現「彤羅騷議員」！粉絲敲碗：開店選民服務

政壇流行「ＯＯ配」，但這個名詞可能落伍了！台中市議會最近出現「彤羅騷」CP組，乍聽讓人一頭霧水，以為台中市議會賣什麼點心...

野鹿亂撞 彰化139線開車族小心

彰化八卦山139縣道常因飆車發生追撞事故，警方設有測速警告標識，近來139線也發現不少野生水鹿橫越馬路，影響行車安全， ...

沃旭能源培養在地互動 辦親子共讀、永續生活節

離岸風電業者沃旭能源在大彰化東南及西南風場海上動工，近年深耕在地，與地方培養良性互動，今天與彰化家扶中心舉辦親子繪本共讀...

溪州大莊國小一甲子校慶　彰化縣政府砸千萬投資教育

彰化縣溪州鄉大莊國小今天60歲生日快樂，縣長王惠美、校長呂彥億和大莊國小家長會長鄭正杰、大莊國小家長會輔導會長鄭建忠、大...

全台第一季PM2.5惡化20.6％ 台中建置1411台空品感測器

中火空汙危害中部地區，加上還有其他大型固定汙染源，台中市環保局加強空汙源稽查，與行政院環保署合作設置空品微型感測器，建置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。