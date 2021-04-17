山友注意！ 玉山圓峰山屋水量剩10公分 需自備飲用水

台灣持續乾旱，各地水庫儲水量屢創新低。玉山也是極度缺水，步道兩旁的苔蘚以及地被草植多呈乾燥捲曲。玉山後四峰重要營地圓峰山屋，只靠山屋收集雨水，而3月初便呈現低水量，排雲山莊管理巡察發現，水塔水量不到10公分，提醒前往圓峰山屋山友需先到排雲山莊裝水，以免後續行程無水可用。

水情吃緊，玉山國家公園16座山屋用水拉警報，排雲山莊上方水源已乾凅，只能靠發電機啟動抽水馬達由楠梓仙溪上游打水，各山屋有不少蓄水塔早已見底，玉管處提醒山友留意登山行程中，各休憩點或山屋的水量資訊。

圓峰山屋是大多數山友前往玉山後四峰的住宿地點，供水僅靠山屋雨水收集裝置，圓峰地區水塔自三月初即呈現低水量，排雲山莊管理員昨天巡查發現水量僅存不到10公分高。提醒前往圓峰山屋或營地的山友，須提前至排雲山莊裝填後續行程用水，以免無水可用。

高山取水困難，玉管處呼籲山友節約用水，也請山友配合不要餵食野生動物，包括宿營時把食物、垃圾收妥於背包內或懸掛至野生動物接觸不到的地方。山區低溫會使果皮食物殘渣分解速度慢，破壞景觀及汙染環境，野生動物食用後還有可能生病，所有垃圾都請自行帶下山。