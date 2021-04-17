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老人家營養均衡兼顧美味 營養師推薦自製墨西哥捲餅
為了增加長者們在飲食上多元化的安排，南投醫院營養師定期安排營養DIY活動，帶領著阿公阿嬤們手做創意健康料理墨西哥捲餅，用異國料理讓長輩們吃開心還兼顧健康。
營養師陳佳祺說，五穀雜糧類與水果類提供碳水化合物，供給人體熱量與活動能量，而豆魚肉蛋類與乳品類提供蛋白質，與人體維生與生長有關，可修復組織與恢復傷口，並減少肌少症的發生。
為了讓長者均衡攝取六大類食物，又能兼顧口感，墨西哥捲餅餅皮包含五穀雜糧類、雞肉、蛋皮絲則是豆魚蛋肉類和乳品類的起司片、水果類的檸檬、油脂與堅果種子類的蔥油、胡麻醬與蔬菜類的萵苣、紅蘿蔔、洋蔥、小黃瓜、紅椒、黃椒、香菜，相當均衡。
阿公阿嬤們挑選喜歡的食材製作專屬捲餅，營養師、護理師、社工師及復健師在旁協助，不但讓老人家有參與感，並可增加與他人的互動、心理健康及在機構內調適。
營養師也表示，現代人在意體態，過度節食反而事倍功半。這時候就可以考慮自製墨西哥捲餅，將墨西哥餅皮放入鍋中乾烙，選擇低脂雞肉，並加入大量蔬菜，如洋蔥、小黃瓜、紅蘿蔔(可先用油炒過幫助釋放營養素)、甜椒、起司片、萵苣等食材，搭配自製莎莎醬(大番茄、檸檬、洋蔥、辣椒及香菜拌勻)，少加入胡麻醬及美奶滋等調味料，捲起後即可食用。有飽足感又能夠攝取到豐富的蛋白質、維生素、膳食纖維等營養素。
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