中市科技化改善空污 廣設微型感測器揪不法建功

台中市政府與環保署合作，將空品微型感測器建置於全市29個行政區潛在污染熱點區、車流熱區及人口密集處，有效協助破獲空污違法案件，全市累計建置1411台，覆蓋率達100%。

台中市環保局今天表示，環保署希望全台推動建置空品微型感測器，台中市爭取合作，自民國106年起累計裝置1411台空品微型感測器，涵蓋全市29個行政區，在污染熱點區、車流熱區、人口密集處皆有裝置，裝置範圍自大路口到小巷弄內都有，覆蓋率達100%。

環保局指出，空品微型感測器設置後屢次建功，協助破獲空污案件，例如去年8月設置在龍井區西濱快速道路附近的微型感測器，在固定時段發現揮發性有機物（VOCs）數值異常飆高。

環保局指出，經分析後，鎖定1家塑膠製品工廠涉案，經聯合烏日警分局突擊稽查，當場查獲業者生產合成皮過程中使用PU樹脂產生揮發性有機物，嚴重影響周邊空氣品質。全案依空氣污染防制法處新台幣720萬元罰鍰，黃姓負責人依法送辦。

台中市環保局長陳宏益指出，去年透過空品微型感測器偵測，並結合相關資訊裁罰案件計15件，裁罰金額累計840萬6000元。

陳宏益表示，未來環保局將持續透過空品微型感測器結合大數據分析，提升稽查案件查獲率，也會提高稽查頻率，加強監督各污染源操作狀況；經查獲不當排放空氣污染物，將依法嚴懲，絕不寬貸。