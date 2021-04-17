八鄉鎮土地蓋玄璣公園 北斗鎮公所保留百年老樹遮陽

彰化縣北斗鎮清除鎮中心文教區的街角窳陋地，動支自有經費900萬元，費時1年多興建老少咸宜又能作為展演場地的玄璣公園，今天揭牌啟用，平時供民眾休憩，公園街角廣場將開放文創工作者和街頭藝人免費使用，事前須向鎮公所登記。

螺陽國樂團演奏民謠組曲，明道大學龍獅隊、舞蹈社團等學生負責開幕表演，家長帶孩子在公園遊具區玩翻天。鎮長李玄在致詞表示，這片土地本來有民宅、公有宿舍和大面積長草荒地，前鎮長楊麗香任內規畫興建公園，他就任後，和鎮公所團隊協調住戶，獲得同意搬遷，去年動工，結合明道大學彩繪環境，今天落成，鎮民又多了一處休憩園地。

北斗鎮在日治時期是北斗郡的行政中心，後來北斗郡改設北斗鎮，郡有地由二林區、北斗區的八個鄉鎮共有，今天啟用的玄璣公園土地面積約600坪，屬於八鄉鎮共有，是文教用地，可以興建公園，鎮公所興建公園的最大受益人是北斗鎮民。

鎮公所保留這塊文教用地上的百年苦楝、榕樹，有趣的是榕樹氣根纏繞苦楝，鎮公所費了九牛二虎之力切斷苦楝樹幹和樹枝上的榕樹氣根枝條，讓兩棵樹對望，可能不同樹種「不聯姻」，沒鎮民稱呼「夫妻樹」。鎮公所移植周邊有的光臘樹，沿著北斗鎮立幼兒園圍牆邊種植，未來可望飼育獨角仙。