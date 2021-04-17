快訊

花旗「滾動式退出」…5家銀行誰接手 信用卡直接稱霸

美日聲明52年首提台灣 中國大陸怒了：強烈不滿、捍衛主權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永靖元旦路跑今補辦 鹿港阿公推孫也來跑完全程

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
永靖鄉長詹木根跑完全程。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉長詹木根跑完全程。記者簡慧珍／攝影

等了4個月，彰化縣永靖鄉公所今天補辦第三十五屆路跑，民眾不但沒減少，反而更熱情，上午約500人現場報名，除了永靖鄉民，也有臨近鄉鎮民參加，一名鹿港鎮許姓鎮民推著孫子跑完全程6公里。鄉長詹木根押陣，臉不紅、氣不喘抵達終點，直呼「很為永靖人驕傲」。

去年年底疫情忽然升溫，永靖鄉第三十五屆元旦升旗典禮暨路跑活動延期，今天上午補辦。去年報名的民眾絕大多數報到，加上500人現場報名，約3500人從鄉公所出發，縣長王惠美、鄉長詹木根等人鳴槍，跑者浩浩蕩蕩開跑，沿途16個補給站，供應礦泉水和能量補給品。

因有現場報名，鄉公所發送完跑的紀念衫和宣導品，但取消登錄成績及獎金，參加者全部「跑健康的」，不分組別，永靖國中就有150名學生報名，共襄盛舉。

第一位跑回終點的是陳彥合，以28分鐘35秒跑完7.4公里；他透露，跑完才知今天路程超過7公里，他跑得很順利，多跑多健康。鹿港鎮許姓鎮民推著孫子跑回終點；他表示，推車跑步滿輕鬆的，孫子會幫他「加油、加油」，爺孫其樂融融。

鄉長詹木根說，永靖鄉路跑有三十五年傳統，延後舉辦又適逢媽祖遶境，還有3500人參加，代表永靖鄉路跑有口碑，他感謝縣政府、縣議會、鄉代會、鄉體育會等單位大力支持和協助，也感謝弘佳工業、頂新和德、永靖鄉農會、永靖獅子會等17個工商企業團體贊助，讓今年路跑圓滿落幕。

永靖鄉第三十五屆路跑第一名陳彥合，很高興多跑多健康。記者簡慧珍／攝影
永靖鄉第三十五屆路跑第一名陳彥合，很高興多跑多健康。記者簡慧珍／攝影

路跑 鹿港 遶境

延伸閱讀

金山絕美「波浪路」辦路跑 明開放報名

彰化囝仔好幸福 兒童劇巡演永靖場好熱鬧

路跑／台新女子半馬 曹純玉封后

路跑／台新女子馬萬人開跑 曹純玉半馬奪冠

相關新聞

台中出現「彤羅騷議員」！粉絲敲碗：開店選民服務

政壇流行「ＯＯ配」，但這個名詞可能落伍了！台中市議會最近出現「彤羅騷」CP組，乍聽讓人一頭霧水，以為台中市議會賣什麼點心...

浪漫5月雪油桐花盛開 台中知名賞花景點看這裡

4、5月油桐花盛開，台中正是賞花的最佳時機，台中市政府觀光旅遊局表示，油桐花又名桐花、五月雪，因其綻放時正值5月，且白色...

野鹿亂撞 彰化139線開車族小心

彰化八卦山139縣道常因飆車發生追撞事故，警方設有測速警告標識，近來139線也發現不少野生水鹿橫越馬路，影響行車安全， ...

八鄉鎮土地蓋玄璣公園 北斗鎮公所保留百年老樹遮陽

彰化縣北斗鎮清除鎮中心文教區的街角窳陋地，動支自有經費900萬元，費時1年多興建老少咸宜又能作為展演場地的玄璣公園，今天...

永靖元旦路跑今補辦 鹿港阿公推孫也來跑完全程

等了4個月，彰化縣永靖鄉公所今天補辦第三十五屆路跑，民眾不但沒減少，反而更熱情，上午約500人現場報名，除了永靖鄉民，也...

影／合歡山湧進賞花人潮 武嶺、昆陽停車場爆滿

合歡山高山杜鵑花季開始，合歡山上午下雨還有濃霧，仍有大批遊客上山賞花，昆陽、武嶺、服務中心、小風口停車場都已爆滿。警方提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。