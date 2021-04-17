永靖元旦路跑今補辦 鹿港阿公推孫也來跑完全程

等了4個月，彰化縣永靖鄉公所今天補辦第三十五屆路跑，民眾不但沒減少，反而更熱情，上午約500人現場報名，除了永靖鄉民，也有臨近鄉鎮民參加，一名鹿港鎮許姓鎮民推著孫子跑完全程6公里。鄉長詹木根押陣，臉不紅、氣不喘抵達終點，直呼「很為永靖人驕傲」。

去年年底疫情忽然升溫，永靖鄉第三十五屆元旦升旗典禮暨路跑活動延期，今天上午補辦。去年報名的民眾絕大多數報到，加上500人現場報名，約3500人從鄉公所出發，縣長王惠美、鄉長詹木根等人鳴槍，跑者浩浩蕩蕩開跑，沿途16個補給站，供應礦泉水和能量補給品。

因有現場報名，鄉公所發送完跑的紀念衫和宣導品，但取消登錄成績及獎金，參加者全部「跑健康的」，不分組別，永靖國中就有150名學生報名，共襄盛舉。

第一位跑回終點的是陳彥合，以28分鐘35秒跑完7.4公里；他透露，跑完才知今天路程超過7公里，他跑得很順利，多跑多健康。鹿港鎮許姓鎮民推著孫子跑回終點；他表示，推車跑步滿輕鬆的，孫子會幫他「加油、加油」，爺孫其樂融融。