避免停車位被占用 南投縣將實施路邊停車收費

南投縣至今未實施路邊停車收費，不少鄉鎮市區停車困難，民眾希望落實「使用者付費」，以免停車位被少數人長期占用。南投縣工務處長陳錫梧表示，將邀集各公所討論路邊停車收費的意願，及修訂管理收費自治條例及實施辦法，送議會審議通過後實施。

南投市區道路狹窄，路邊劃設停車格，許多駕駛人在市區繞來繞去，就是找不到停車位，而大多數停車位都是長期被占用。台中市陳小姐說，假日帶家人到南投旅遊，景點風景優美，但停車困難，最讓人氣急的是，路邊並非沒有停車位，但停放車輛有的布滿灰塵、鳥屎，明顯就是長期占用。

她說，路邊停車位應該開放給所有用路人，其他縣市都已實施路邊停車收費，不知道為何南投縣沒有實施？同樣以觀光為主的花蓮縣，路邊停車收費已十多年，方便外縣市遊客付費停車。南投縣要發展觀光，也應實施路邊停車收費，提升旅遊品質也符合公平正義。

南投縣長林明溱說，過去不想增加縣民負擔，因此未實施路邊停車收費，但居民和遊客都反映停車困難，為解決停車問題並提升旅遊環境品質，縣府會和13鄉鎮市公所討論，並修訂停車收費自治條例，想實施路邊停車收費的鄉鎮，縣府會支持。市區、風景區停車困難，縣府也爭取設置立體停車場，增加停車空間。