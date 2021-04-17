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不下雨康乃馨變矮　母親節代表花卉價格仍強勢走揚

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是康乃馨的大宗產地，很受消費者喜愛。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是康乃馨的大宗產地，很受消費者喜愛。記者簡慧珍／攝影

今年大旱，農作物缺水普遍長不好，母親節應景花卉康乃馨生比往年矮5至10公分，因春季夜間也比往年涼冷，花期遲延，但母親節代表花卉就是康乃馨，拍賣價格不受影響，農民預期今年可望擺脫疫情的干擾，花價重回昔日水準。

康乃馨分為一枝一朵的「大康」，和一枝多朵的「中康」，彰化縣是中康的主要產地，面積約35公頃，年產值約1億3千萬元。去年爆發疫情，中康每把（10枝）拍賣價從30至40元起跑，品質中下的大概20元，6月疫情解封後價格迅速回升到最高每把拍賣150元。

台灣疫情控制得宜，卻遇到大旱沒下雨，康乃馨缺乏雨水帶來多種微量元素滋潤，大多長不高，花莖45公分到50公分，以往正常高度為50公分到55公分，又因今年春季夜間偏涼，康乃馨較慢長出花苞，也遲延開花。

田尾鄉農會總幹事吳政憲今天表示，康乃馨是母親節最具代表性的花卉，花莖較短、花期較慢沒動搖拍賣價格，目前每把均價50元至55元，逐漸回到正常水準，將隨著母親節接近，國內疫情控制良好，農民認為疫情的壓力減輕，康乃馨拍賣價格可望持續上揚。

田尾鄉農會每年收購康乃馨，一方面建立產銷管道，一方面穩定市場價格，收購標準在花莖長度至少48公分，今年農民反映「康乃馨長不太高，比以前矮一點。」鄉農會不打算調降收購標準，仍維持48公分。鄉農會指出，康乃馨經處理和包裝，花莖不能短於48公分，鄉農會相信大多數農民種植的康乃馨可達標。

疫情 農會 農民

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