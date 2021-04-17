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彰化文資委員會同意 大成幼稚園進化青年職涯發展中心

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣孔子廟旁邊的大成幼稚園舊宿舍，將活化再利用為彰化縣青年職涯發展中心。圖／文化局提供
彰化縣孔子廟旁邊的大成幼稚園舊宿舍，將活化再利用為彰化縣青年職涯發展中心。圖／文化局提供

彰化縣文化局召開文資審議委員會，決議把彰化中興莊重新類歸為聚落建築群，歷史建築「原彰化第二幼稚園」將規畫作為青年職涯發展中心，鹿港和興派出所將朝向青創基地活化再利用。

文化局今天表示，已召開第二屆「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」110年度第一次會議審議，共審議8案、審查2案。

跟南投縣中興新村「撞名」而改名的彰化中興莊，2010年登錄為歷史建築，文資審議委員會決議廢止歷史建築文化資產身分，依文化資產保存法第111條重新歸類為聚落建築群，較符合中興莊的樣貌，以利後續保存及再發展與修復或再利用。歷史建築「田中蕭雲章宅」坐落地號及面積變更審議案、歷史建築「埔心二重湳黃義故居」登錄範圍審議案，都審議通過。

歷史建築「鹿港和興派出所」修復及再利用計畫審查案、歷史建築「原彰化第二幼稚園」再利用計畫審查案，也都審查通過。和興派出所位在鹿港市街，將規畫為集合式的青創基地，讓青年人進駐從事文創工作；「原彰化第二幼稚園」位在國定古蹟彰化孔子廟的西側，原名大成幼稚園，後來附設在大成國小，舊校舍開放參觀，縣政府希望作為青年職涯發展中心，再利用計畫書需依文資委員會意見修改後，提交專案小組確認。

「員林萬年里劉宅」申請指定古蹟、登錄歷史建築審議案，文資審議委員會退請專案小組補充相關資料後再送審議。「蕭氏書山派仕朝系10世祖顯祖考廷任公妣黃氏古墓」已經過遷葬，再造的營造技術屬於近代，不具特殊性與稀少性，墓主身分和歷史背景在彰化地方開發史無顯赫事蹟，另一座「清同治楊士敬古墓」也是類似情形，都不登錄為歷史建築。

歷史建築 國定古蹟 文化資產

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