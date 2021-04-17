50台會說話的影像 台中健康警友站贈微型攝影機

員警維護治安全年無休，執勤過程中不免須處理各種包羅萬象的案件，許多員警都會自行添購微型攝影機，以備不時之需，透過影像還原真相，保護自己也保護當事人。台中市大台中警察之友會第三辦事處健康警友站力挺員警，捐贈50台微型攝影機給台中市警三分局健康派出所，讓員警執勤無後顧之憂，更如虎添翼。

健康警友站站長林慶河昨天代表警友站親至健康派出所，致贈50台微型攝影機給基層員警，由所長楊靖代表全體同仁接受警友的心意。林站長表示，「工欲善其事，必先利其器。」派出所是第一線的外勤單位，處理任何事故經常是第一個趕抵現場，員警面對未知的狀況，必須做好萬全的準備，其中保存證據就很重要，這次特別添購的微型攝影機待機時間長，更利員警處事後能完整還原現場，確保執法者及當事人雙方權益。