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浪漫5月雪油桐花盛開 台中知名賞花景點看這裡
4、5月油桐花盛開，台中正是賞花的最佳時機，台中市政府觀光旅遊局表示，油桐花又名桐花、五月雪，因其綻放時正值5月，且白色花瓣遍布樹梢宛如白雪而得名，台中知名的賞桐景點有外埔水流東桐花步道、東勢林場遊樂區、東勢客家文化園區、東豐自行車綠廊等，適合全家大小親子一同出遊。
觀旅局表示，外埔區水流東桐花步道，舊稱水流東情人幽徑，當地居民在水渠步道兩旁種滿油桐樹，每年到了4、5月就會下起桐花雪，步道旁設有高鐵觀景台，對照設置的時刻表可觀看疾駛而過的高鐵列車，是外埔在地人的私房路線。
觀旅局指出，東勢林場遊樂區除了欣賞桐花美景外，晚間6時過後還可以看到數量多達20餘萬隻滿山遍野的螢火蟲，建議民眾可留宿一晚，細細品味東勢林場遊樂區的自然生態美景。
由東勢舊火車站改建而成的東勢客家文化園區，園區入口處種植20餘株的油桐樹，一入園即可欣賞桐花的美麗風采。館內陳設眾多客家文物，並不定期舉辦客家文化相關的食、衣、住、行、育、樂的文物主題展，介紹客家產業、語言與人文特色。這裡同時也是東豐自行車綠廊的主要景點，常見一家大小共騎鐵馬樂，體驗客家文化風情。
觀旅局表示，東豐自行車綠廊又名東豐鐵馬道，是全國第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車專用道，也是國內唯一的封閉型自行車專用道，沿途風光明媚、景色宜人，每到春季可看到浪漫五月雪飄落，沒有車輛干擾很適合騎單車漫遊，旅客可安心愜意的欣賞油桐花美景。
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