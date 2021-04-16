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台中13期市地重劃路基抬升工程 永春東三路封閉31天
台中市「13期市地重劃」目前已完成大部分面積開發，配合工程所需，永春東三路（環中路五段至楓樂巷段）雙向車道，4月19日至5月19日將全線封閉施工。
台中市地政局表示，這次要改善路段過去易因強降雨形成積水問題；施工期間請用路人提早規畫改道路線或使用替代道路，以保持交通順暢。
地政局長吳存金說，工期預估約31天，路基高程將抬升70至80公分（長約18公尺），施工期間將依交維計畫進行車流引導，來往南屯市區或烏日方向駕駛，可改道黎明路一段或永春東二路；工程完工後將解決永春東三路低窪路段過去易因強降雨造成積水問題，提供駕駛與行人舒適用路環境。
地政局提醒，道路工程施作期間，請用路人提前改道、減速慢行，並請遵照現場管制人員及安全設施指示，以維行車安全；民眾也可透過警察廣播電台FM94.5了解最新路況，如對改道方式有疑問或建議，歡迎撥打台中市民一碼通專線1999洽詢。
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