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張廖萬堅會勘3國中小 爭取補助改善操場跑道

中央社 / 台中16日電
立委張廖萬堅。記者趙容萱攝影／聯合報系資料照
立委張廖萬堅。記者趙容萱攝影／聯合報系資料照

台中市西屯區西屯、泰安國民小學及至善國民中學等操場跑道老舊破損，民主進步黨籍立法委員張廖萬堅今天邀教育部體育署等會勘，爭取中央政府補助整修經費，改善學校運動環境。

張廖萬堅下午邀體育署、台中市政府教育局及民進黨籍台中市議員林祈烽會勘3校，發現操場跑道使用頻率高，處處可見凹凸不平，部分學校跑道邊溝崩落。

張廖萬堅表示，近年常接獲學校與家長反映跑道老舊破損、高低落差大，學童運動過程中常意外絆倒，但經費不足，一直以來只能修修補補，影響學生、教師上課安全，也易造成前往運動民眾意外受傷。

林祈烽說，攸關校園安全，絕對需要優先改善，確保師生學習環境安全無虞，他會全力要求教育局助3校送件申請補助。

體育署表示，攸關學生人身安全相關建設都是補助第一優先，全力協助經費挹注，希望盡快改善跑道，讓學童使用安全無虞；將請學校盡快送計畫書，內部會盡速簽專案全額補助，盡快改善師生運動環境。

台中市 體育 教育局

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