文學也是好生意 南投產業結合文學創造亮點還出詩集

南投縣文化局在圖書館四樓文學資料館推出「文學是門好生意－當文學遇上產業」主題展，可用手機掃描連結影片介紹歷年台灣成功的廣告文案、各類文創商品、文學改編的電影、舞台劇等，也邀請九族文化村與金都餐廳分享文創產業成果，紹興美食、文學餐具、可以吃的紙、櫻花明信片等，讓民眾耳目一新。

文化局副局長李玉蘭說，文學在日常生活中以不同形式出現，包括廣告文案、文創商品、娛樂、景觀等，也是帶動餐飲、旅遊、出版、文創、健康樂活產業最好的媒介之一，文化局規畫這項展覽，就是凸顯文學多樣性以及跨領域特質，展期即日起至6月28日止。

南投縣觀光資源豐富，文學與產業結合表現豐富。埔里金都餐廳經理藍元鴻介紹金都餐廳這幾年結合在地文化，研發紹興美食、文學餐具、可以吃的紙、文學扇子等作品；九族文化村經理黃瑞奇，也分享歷年來策畫九族櫻花祭的創意與成果，除了帶動觀光人潮，櫻花茶會、詩會還集結成詩集和文學作品，他也帶來櫻花明信片讓來賓現場寫下文學佳句，分享文字的妙用。

文學主題展從最生活化的廣告文案開始，只要用手機掃描QR CODE就能連結到廣告影片，喚起大眾回味文字如何對產品造成廣大的影響力，也展示文化局開發的文創商品並闡釋其設計理念，包括向陽「阿爸的飯包」詩作，設計的外出餐具組合布包、「寫字」筆記本、王灝的月琴隨身碟、習字惜文紅磚杯墊、文學帆布提袋及文學酒等各式結合文學的創意商品，豐富有趣。