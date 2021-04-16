快訊

綠委被批幫建築師卸責！這條法一修 專業團體激憤

員工多為同一批 愛奇藝疑在台灣東山再起？3人遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文學也是好生意 南投產業結合文學創造亮點還出詩集

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文化局「文學是門好生意」主題展，介紹南投產業界利用文學提升競爭力成果。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局「文學是門好生意」主題展，介紹南投產業界利用文學提升競爭力成果。圖／南投縣文化局提供

南投縣文化局在圖書館四樓文學資料館推出「文學是門好生意－當文學遇上產業」主題展，可用手機掃描連結影片介紹歷年台灣成功的廣告文案、各類文創商品、文學改編的電影、舞台劇等，也邀請九族文化村與金都餐廳分享文創產業成果，紹興美食、文學餐具、可以吃的紙、櫻花明信片等，讓民眾耳目一新。

文化局副局長李玉蘭說，文學在日常生活中以不同形式出現，包括廣告文案、文創商品、娛樂、景觀等，也是帶動餐飲、旅遊、出版、文創、健康樂活產業最好的媒介之一，文化局規畫這項展覽，就是凸顯文學多樣性以及跨領域特質，展期即日起至6月28日止。

南投縣觀光資源豐富，文學與產業結合表現豐富。埔里金都餐廳經理藍元鴻介紹金都餐廳這幾年結合在地文化，研發紹興美食、文學餐具、可以吃的紙、文學扇子等作品；九族文化村經理黃瑞奇，也分享歷年來策畫九族櫻花祭的創意與成果，除了帶動觀光人潮，櫻花茶會、詩會還集結成詩集和文學作品，他也帶來櫻花明信片讓來賓現場寫下文學佳句，分享文字的妙用。

文學主題展從最生活化的廣告文案開始，只要用手機掃描QR CODE就能連結到廣告影片，喚起大眾回味文字如何對產品造成廣大的影響力，也展示文化局開發的文創商品並闡釋其設計理念，包括向陽「阿爸的飯包」詩作，設計的外出餐具組合布包、「寫字」筆記本、王灝的月琴隨身碟、習字惜文紅磚杯墊、文學帆布提袋及文學酒等各式結合文學的創意商品，豐富有趣。

還有鄧相揚的文學作品「風中緋櫻」改編為電影、舞台劇而進入娛樂產業，展現南投縣不同產業運用文學提升企業形象，讓文學深入生活。

九族文化村經理黃瑞奇推動櫻花祭、詩會、茶會，創造觀光亮點，還集結成詩集、文學作品。圖／南投縣文化局提供
九族文化村經理黃瑞奇推動櫻花祭、詩會、茶會，創造觀光亮點，還集結成詩集、文學作品。圖／南投縣文化局提供

文創產業 文化局 廣告

延伸閱讀

南投集集鎮首創品蕉道 以五感歡迎國人品味山蕉

嘉市府出手扶植文創 首間專案辦公室1年做80場諮詢

大陸二手平台最熱轉賣理由 「老婆不讓」蟬聯3年

1200年櫻花紀錄 氣候變遷珍貴指標

相關新聞

文學也是好生意 南投產業結合文學創造亮點還出詩集

南投縣文化局在圖書館四樓文學資料館推出「文學是門好生意－當文學遇上產業」主題展，可用手機掃描連結影片介紹歷年台灣成功的廣...

影／睽違60年！邵族鞦韆祭再次於日月潭岸邊舉行

日月潭水位下降，伊達邵碼頭附近潭邊空地再度顯露出來，讓昔日邵族聞名的潭邊「鞦韆祭」再度重現江湖，2021年鞦韆架設的地點...

把羊肉爐當火鍋？ 牧羊人兼廚師建議這類食品太雷別放

最近一首「可可托海的牧羊人」在網路流行，彰化縣「芳苑鄉的牧羊人」施友超，離開眾人艷羨的科技公司，接手家傳牧羊工作，3年練...

南投集集鎮首創品蕉道 以五感歡迎國人品味山蕉

山蕉是集集鎮代表性的水果之一，同時也是過去日本天皇指定的「御用蕉」，集集鎮長陳紀衡表示，首創一泊三食的「集集品蕉道」，4...

台中大安福興里自來水延管完工 路面復平接續啟動

台中市政府推動自來水延管計畫，與自來水公司合作爭取中央補助，陸續完成大安區中庄里、龜殼里及福興里等大區域延管工程，市府今...

清潔隊員辛苦了 南投縣環保局提升健檢和裝備補助

因應新冠疫情，南投縣各鄉鎮清潔隊員除了要負責收運垃圾，還要參與防疫，負責校園和公園、景點、商圈等人潮聚集地點消毒，工作更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。