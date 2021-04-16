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桐花盛開浪漫五月雪 台中私房景點親子同遊

中央社 / 台中16日電

時序進入油桐花盛開季節，台中市觀旅局細數台中多處賞桐私房景點，包含外埔水流東桐花步道、東勢林場遊樂園、東勢客家文化園區等，親子大小同遊共賞五月雪。

台中市觀光旅遊局表示，油桐花又名桐花、五月雪，因綻放時正值五月，白色花瓣遍布樹梢宛如白雪而得名。細數多處賞桐秘境，外埔區水流東桐花步道，步道旁設有高鐵觀景台，對照設置時刻表，可觀看疾駛而過的高鐵列車，是外埔在地人私房路線。

觀旅局指出，東勢林場遊樂區除賞桐外，晚間還可欣賞滿山遍野螢火蟲。由山城小鎮東勢舊火車站改建而成東勢客家文化園區，園區入口處種植20多株油桐樹，一入園即可欣賞桐花美麗風采。

另有東豐鐵馬道為全國第一條廢棄鐵道改建的自行車專用道，騎乘腳踏車，享受微風輕撫，五月雪飄落浪漫景色。

桐花 東勢林場 高鐵

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