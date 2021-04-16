影／睽違60年！邵族鞦韆祭再次於日月潭岸邊舉行
日月潭水位下降，伊達邵碼頭附近潭邊空地再度顯露出來，讓昔日邵族聞名的潭邊「鞦韆祭」再度重現江湖，2021年鞦韆架設的地點為伊達邵遊客中心與邵族逐鹿市集間的潭畔空地，下周選定周一與周三上午10點至12點、下午2點至5點開放，4月19、21、26、28日，歡迎民眾前往體驗及認識邵族傳統文化，但須配合實名制管制。
南投縣文化局指出，依據邵族人的紀錄，上次辦鞦韆祭是在2018年，但是在伊達邵碼頭舉辦，而最後一次在日月潭岸邊辦鞦韆祭，有影像記錄可考則是60多年前，「鞦韆祭」屬於邵族春季最大祭典「播種祭」的一部份，代表的意義是祈求稻穗豐收富足、平安過一年。
邵族鞦韆祭祭儀由邵族毛氏氏族主持，先由族中最長者開始盪鞦韆，因為風吹稻穗之際，有如鞦韆的搖擺，因而依序由族人依輩份年齡來盪鞦韆，盪得越高，象徵稻穗作物將長得越茂盛飽滿，開放對象為邵族人優先。
今年因為乾旱緣故，致使日月潭水位下降，使得1934年後因為興建水庫而被淹沒的邵族土地，得以部分重見天日，趁此機會，邵族人決定再循舊例，在碼頭旁裸露出的岸邊土地上，以「鞦韆祭」活動恢復族人舊時的歲時祭儀。
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