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大甲媽駐蹕員林宏仁醫院 壓轎金開放信眾領取

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林宏仁醫院恭迎大甲媽鑾轎，祈求媽祖早日讓疫情結束。圖／宏仁醫院供
員林宏仁醫院恭迎大甲媽鑾轎，祈求媽祖早日讓疫情結束。圖／宏仁醫院供

大甲媽回鑾今天進入員林市，像往年一樣駐蹕宏仁醫院，董事長陳鴻銘率領院長郭顯懋、副院長朱建統、東華醫院院長張國翊和常春醫院院長汪國麟接駕，鑾轎停留約半小時後離去，院方把壓轎金分裝入紅包袋，放在醫療媽供桌上讓信眾索取。

大甲鎮瀾宮醫療團今天凌晨提前進駐，把日前駐駕院內的三尊醫療媽祖迎到門口，架設醫療站，宏仁醫院則設置點心站，分送吐司、飲料等食品讓信徒當早餐。醫療團團長李俊穎表示，宏仁醫院與大家功德會3年前合捐10部AED，另與東華醫院合捐首創的藝閣醫療車，在這3年內，相關設備出勤超過300趟次，去年挽回昏迷病人的性命，發揮救助功能，實質嘉惠民眾。

今天上午大甲媽鑾轎抵達宏仁醫院門口，醫護人員列隊拉彩炮接駕，接著獻花、獻果和獻茶，鑾轎為體恤醫療人員防疫辛勞，停轎約半小讓醫護人員、醫療團成員與等候的信徒排隊參拜「躦轎腳」。宏仁醫院表示，醫療團供奉的醫療媽仍駐駕到本月20日，院方開放民眾參拜，備有平安水、歡喜糖讓信徒領取，今天大甲媽的壓轎金放在醫療媽供桌上，供信眾索取，進入醫院要遵守實名制量測體溫。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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