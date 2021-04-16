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母親節愛的蛋糕傳送 買1捐1助弱勢家庭

中央社 / 台中16日電

母親節即將到來，為了讓弱勢家庭也能享用母親節蛋糕，台中一家飯店連續8年舉辦「買1捐1」活動，還有餐廳祭出預付母親節饗宴，就送大甲鎮瀾宮加持好禮。

台中長榮桂冠酒店舉辦第8屆「愛的蛋糕傳送計畫～買1捐1活動」，消費者在5月2日前，購買任一顆母親節蛋糕，長榮就捐1顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，業者表示，過去7年共送出819顆蛋糕給辛苦的弱勢家庭媽媽們。

台中長榮桂冠酒店指出，希望透過這樣的活動，讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一名陌生卻偉大的媽媽，限量100顆，4月30日前預購享85折優惠，過去還有不少消費者直接將自己買的也捐出去，更有消費者一次購買10顆，請飯店協助捐給弱勢家庭。

每年都推出主題蛋糕應戰的連鎖咖啡店85度C，今年推出夢幻天鵝、愛媽包等6款主題蛋糕，公關副總經理鐘靜如指出，5月6日前到門市預購母親節主題蛋糕可享85折優惠，會員購買還可參加抽獎，預計全台可售出5萬7000個母親節主題蛋糕。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香仍在進行中，阿秋大肥鵝餐廳推出母親節溫情饗宴，業者指出，月底前預付全額餐費，就送大甲鎮瀾宮加持好禮，有杯袋、好運按摩梳及御守項鍊等，疫情期間，還有外帶自取及外送服務，可將母親節餐點宅配到府。

母親節 弱勢家庭

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