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把羊肉爐當火鍋？ 牧羊人兼廚師建議這類食品太雷別放

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
施友超向彰化縣長王惠美等人解說飼養肉羊的技術。記者簡慧珍／攝影
施友超向彰化縣長王惠美等人解說飼養肉羊的技術。記者簡慧珍／攝影

最近一首「可可托海的牧羊人」在網路流行，彰化縣「芳苑鄉的牧羊人」施友超，離開眾人艷羨的科技公司，接手家傳牧羊工作，3年練出料理羊肉爐的好廚藝，今天公開示範時表示，羊肉爐不能當成一般火鍋，新鮮葉菜、菇類都可和羊肉爐同鍋，人工再製食品就不適合，會混亂羊肉爐原來的味道。

施友超參加彰化縣創業研習課程滿30小時，得到30萬元青年創業獎勵補助，縣長王惠美今天到芳苑鄉頒發補助款，施友超料理羊肉爐，說明使用7種中藥材，每一種藥材在羊肉爐的作用和功效，另介紹適合煮羊肉爐的蔬菜。

王惠美表示，施友超畢業於成大化工研究所，原本任職美光科技公司，因擔心父母無法負荷牧羊的工作量，2017年4月辭職，和妻子吳宜家回芳苑鄉幫忙畜養肉羊，從飼養技術開始學起，一年後研發羊肉熟食料理，再經過上課、考取中餐丙級技術士證照，自創品牌「天香羊肉爐」，結合在地農產品，希望打開台灣羊肉商機。

施友超說，他求學時，發現年輕人陷入「進口羊肉較沒羶味」的迷思，到餐廳點選進口羊肉，不吃台灣土產羊肉，回鄉養羊之後，他努力找對策，做好畜牧管理，高床飼養，肉羊吃的草料和飲水都很乾淨，羊肉沒羶味。

施友超料理羊肉爐，羊骨熬湯至少6小時，高湯不添加化學調味料，放甘草、枸杞添加天然甜味，放桂枝、當歸等中藥材增加香味，「羊肉爐好吃的第一要訣是使用好品質羊肉」，煮食羊肉爐可放當季新鮮葉菜，彰化縣羊肉爐最常見的配菜是高麗菜、白蘿蔔、白蘆筍，施友超建議還可放入新鮮香菇、玉米和玉米筍。

有些民眾把羊肉爐當作一般火鍋，除了蔬菜，也放丸類、餃類等人工再製品，施友超認為無添加化學調味料的羊肉爐不適合煮人工再製食品，「一方面混搭的味道違和，另一方面人工再製食品含有人工調味料，滲入羊肉湯，等於食用化學調味湯頭。」白費精燉羊骨、羊肉的用心。

施友超夫妻現場示範煮羊肉爐，「阿美師」也參與，以實際行動支持青年創業。勞工處長吳蘭梅表示，縣府去年起提供彰化縣18歲至45歲的青年創業獎勵補助，只要上滿創業研習課程達30小時，即可提案申請，每人最高補助30萬元，目前已有9名青年成功獲得補助；縣府為了協助青年順利創業，即將陸續開辦青年圓夢創業學堂、農客松-青農就創業課程、女力展翅就創業促進課程、網路新經濟就創業促進講座等多項免費的創業課程，另提供一對一陪伴輔導等措施，幫助青年創業圓夢。

彰化縣長王惠美今天到芳苑鄉，頒發青年創業獎勵補助給青農施友超。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天到芳苑鄉，頒發青年創業獎勵補助給青農施友超。記者簡慧珍／攝影

創業 青年

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