南投集集鎮首創品蕉道 以五感歡迎國人品味山蕉

山蕉是集集鎮代表性的水果之一，同時也是過去日本天皇指定的「御用蕉」，集集鎮長陳紀衡表示，首創一泊三食的「集集品蕉道」，4月24、25日鐵道二日遊活動，用日本茶道的文化精神，帶國人以五感來認識品嘗觀賞香蕉，即日起開放線上報名，限量40位。

南投山蕉則以中寮、集集為主要產地，而集集山蕉的種植區域，海拔從250公尺到700公尺左右，日夜溫差大，最適合種香蕉，因香蕉喜熱怕水，因此山坡地排水良好正合適，山蕉生長期越長，果實香氣越濃郁，肉質愈香Q，不過山蕉產量遠不及田蕉。

集集鎮公所表示，集集品蕉道文化，首創品嘗山蕉的五感儀式，用地方風土農產，理出山蕉與集集小鎮的故事；以仿茶道的方式，帶領民眾以視覺端詳山蕉的型態，以嗅覺細聞山蕉香氣、再以觸覺由貴賓親手為山蕉切片，將山蕉片浸泡口感特殊的氣泡水後，以聽覺聆聽山蕉融入氣泡水釋放香甜的微微發泡聲，最後透過氣泡水微辣刺激山蕉的溫和香氣及甜味，用極端的味覺品嘗山蕉最時尚的風味。

陳紀衡表示，山蕉可以種出100個品種，也能用100種方式品嘗，用五感品味山蕉，特別邀請留法私廚張弘岳及蕉園御膳房的林幸宜攜手合作，以精湛手藝將山蕉入菜，烹製出與眾不同的山蕉晚宴，結合前菜、主餐、甜點，融合法式及台式的料理組合，在蕉園下餐桌，享用山蕉主題晚宴。