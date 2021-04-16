台中大安福興里自來水延管完工 路面復平接續啟動
台中市政府推動自來水延管計畫，與自來水公司合作爭取中央補助，陸續完成大安區中庄里、龜殼里及福興里等大區域延管工程，市府今年編列6000萬元進行延管後路面復平，第一期於福興里興安路、福安路及福東路約4.3公里施作，今日舉行開工典禮，預計5月底完工。
台中市長盧秀燕說，「接管不易、路修更難。」甲安埔、后里等區域，過去自來水普及率低，因此市府與自來水公司合作執行延管工程，讓民眾能使用自來水。而施工後道路需做好復平，市府編列6000萬元預算執行，第一期動支1200萬元於大安區福興里進行4.3公里道路復平，提升用路安全，感謝地方民代支持經費編列。
中市府經發局表示，大安區自來水延管計畫讓此區域自來水普及率2014年的45.16%提升至去年底76.34%，大幅提升31.18%。
中市府去年共動支1.1億元進行延管後路面復平，其中於大安區共完成中庄里、龜殼里約13公里復平。今年再動支6000萬元，預計於大安區福興里興安路、福安路及福東路（含周邊巷道）約4.3公里，以及大安區中庄里中海路、南海路等約6.2公里進行路面復平，目前已完成工程發包。
經發局指出，大安區福興里延管工程於2019年開始施做，同年8月完成，自來水受益用戶多達221戶，去年12月用戶接管完成，經會勘後市府接續啟動福興里興安路、福安路及福東路路面復平，完工後將有效改善道路品質。
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