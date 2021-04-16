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清潔隊員辛苦了 南投縣環保局提升健檢和裝備補助

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
防範新冠肺炎疫情，清潔隊員除了清理垃圾、回收物，也負責校園環境消毒。圖／竹山鎮公所提供
防範新冠肺炎疫情，清潔隊員除了清理垃圾、回收物，也負責校園環境消毒。圖／竹山鎮公所提供

因應新冠疫情，南投縣各鄉鎮清潔隊員除了要負責收運垃圾，還要參與防疫，負責校園和公園、景點、商圈等人潮聚集地點消毒，工作更忙碌。南投縣長林明溱感謝所有清潔隊員辛苦付出，由環保局編列預算，補助清潔隊員健康檢查1600元、工作服及安全配備2500元，確保清潔隊員健康、安全。

南投縣環保局指出，各鄉鎮清潔隊員在縣內每個角落將髒亂清除、把水溝清乾淨，從清掃街道、清溝、清運垃圾，到風災搶救，都可見清潔隊員穿梭於大街小巷身影。因為全體清潔隊員們的努力，使各項環保工作能順利推動。

環保局長方信雄說，去年新冠肺炎疫情開始，也對清潔隊員安全影響更大。除了居家隔離、檢疫者廢棄物處理有感染風險，還要協助校園、社區消毒，負擔更大。環保局設法採購口罩、消毒水，提供第一線清潔隊員基本安全防護，也對清潔隊員辛苦付出相當感激。

環保局表示，林明溱對於全縣清潔隊員的認真努力及不辭勞苦感同身受，提高每名清潔隊員健康檢查補助，由800元調高為1600元，工作服及安全配備補助由每人1250元調高為2500元。雖縣府財政困難，林明溱仍要求環保局全力籌措經費，今年補助全縣各鄉鎮市公所環保人員身體健康檢查，購置工作服及安全配備，保障清潔隊員健康及執勤安全。

防範新冠肺炎疫情，清潔隊員除了清理垃圾、回收物，也負責校園環境消毒。圖／竹山鎮公所提供
防範新冠肺炎疫情，清潔隊員除了清理垃圾、回收物，也負責校園環境消毒。圖／竹山鎮公所提供

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