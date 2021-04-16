南投中山公園溜滑梯像墓園 縣府拆除重新設計

南投市中山公園改建溜滑梯外觀遭民眾質疑像墓園，南投縣政府建設處最近拆除重建，將溜滑梯延長。並將半圓造型拆除，並搭配搭組裝新遊具，提供更豐富的遊戲功能。南投縣建設處表示，中山公園改善工程預計在9月驗收完成各項設施，由公所接管後開放民眾使用。

南投縣政府去年配合前瞻計畫城鎮之心工程改善中山公園，陸續出現生態池油汙惡臭、溜滑梯設計被質疑像墓園，加上工程進度緩慢，市民抱怨設施無法使用。

尤其是多功能溜滑梯，一邊是溜滑梯、另一邊則可供兒童攀岩，具有共融遊具概念，但整體如同半環狀墓園，民眾看起來會怪怪的。南投市公所說，中山公園工程設計無法讓民眾滿意，如果不重新設計，移交南投市管理後，將全部拆除重建。

南投縣建設處城鄉發展科長周洋攀說，經與公所、居民討論，採用增加溜滑梯建議，重新設計多功能溜滑梯。包括多功能廣場變更為跳舞廣場、槌球場、生態池等，需要重新設計並送審，最近審議通過，便立刻施工，多功能溜滑梯拆除半圓形，並在5月裝設兩組組裝式溜滑梯，讓小朋友可以開心溜滑梯。