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公義教會追思太魯閣號亡魂 殉職袁淳修母姊出席

中央社 / 台中16日電

台中公義行動教會今天會同其他教會追思太魯閣號亡魂，殉職台鐵司機員袁淳修的媽媽與姊姊出席時表示，今天主要是來謝謝各界給弟弟的肯定，以及對家人的支持。

台中公義行動教會上午在台中市政府前廣場舉行追思太魯閣號亡魂暨降雨祈福大會，由前國防部長蔡明憲主持，台中市副市長黃國榮、社會局長彭懷真、台中市議員張耀中等人也出席，彭懷真帶領大家一起為太魯閣亡魂禱告及祈求降雨。

在太魯閣號事件中殉職的台鐵司機員袁淳修，已由立法院提案通過入祀忠烈祠，出席今天追思會的袁母表示，她知道兒子可以入祀忠烈祠，如今心情有比較平靜，謝謝各界關照。袁淳修的姊姊則對弟弟將入祀忠烈祠表示，一切隨緣。

袁淳修的家人是虔誠一貫道信徒，今天也來參加教會的追思會，袁淳修的姊姊表示，其實今天主要來謝謝社會各界給弟弟的肯定及給家人的支持，更謝謝那段時間救難人員辛苦的救災。

台中公義行動教會牧師張顯爵表示，舉辦今天的追思會，是對台灣有貢獻的人表達尊崇，而近來久旱不雨，由於下雨只能靠天，各個宗教都在向神禱告，而基督教就向上帝禱告，為台灣祈福，普降甘霖。

太魯閣 台中市 忠烈祠

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