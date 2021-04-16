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國一北向接連兩車禍3傷 埔鹽到北斗迴堵近10公里

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國道北向員林地磅外面的車道發生四車追撞，造成三人受傷。圖截自彰化踢爆網社君
國道北向員林地磅外面的車道發生四車追撞，造成三人受傷。圖截自彰化踢爆網社君

國道一號今天上午10點30分到11點之間，北上車禍一連發生各一起追撞和翻車意外，截至目前已知3人受傷，其中1名是貨車司機被夾在車內，幸好都意識清楚，送到衛福部彰化醫院救治。這兩起車禍造成埔鹽系統到北斗交流道之間，行車時速不到40公里，用路人下午1點前都應避免這個路段，改走其它替代道路

第一起事故是國一北向217.5公里發生兩輛車禍，警方初步調查是貨車擦撞轎車，幸好沒人受傷。第二起事故發生在北向218.3公里的員林地磅站外面，發生兩輛轎車與兩輛大貨車的追撞事故，車輛打滑到路肩，43歲吳姓貨車駕駛員髖骨及右膝疑似骨折，轎車傷者分別是31歲高姓女子，左額頭及左胸疼痛， 36歲葉姓女子脖子痠痛，都送衛福部彰化醫院救治。警方還在調查車禍發生原因。

這三起接連車禍已造成埔鹽系統到北斗交流道長達近10公里的車流迴堵今天是小周末，公司企業趕在下午前出貨，以免遲延到下周，也有部分民眾下午開始周休二日活動，國道警方建議改走替代道路，避開交通事故造成的塞車。

車禍 替代道路

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