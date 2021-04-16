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大甲媽回鑾今進彰化城　鄭銘坤：昨晚是「推擠」意外

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大甲媽回鑾到達員林市，接受戴口罩信眾「躦轎腳」。記者簡慧珍／攝影
大甲媽回鑾到達員林市，接受戴口罩信眾「躦轎腳」。記者簡慧珍／攝影

大甲媽遶境進香回鑾，今天上午到達彰化縣員林市，進入員林福寧宮駐蹕前，在一家商店前讓戴口罩信眾「躦轎腳」，時間約10分鐘；大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤受訪時表示，北斗鎮昨天約30萬至40萬人隨香，北斗人太熱情，發生「推擠」意外是小事，經過勸和，都沒事了。

大甲媽遶境進香團今天凌晨從彰化縣北斗奠安宮起駕，繼續回鑾北返行程。今天到員林市，先後駐蹕妙化堂等廟宇，短暫讓戴口罩信徒「躦轎腳」，滿足信徒接受媽祖庇佑的心願，不過大甲媽昨天下午在埤頭合興宮內已讓戴口罩信徒「躦轎腳」。

鄭銘坤說，北斗人太熱情，昨天人潮很多，大概30萬到40萬人隨香，發生推擠意外是個小插曲，是小事，經過勸和，那些年輕人都理解，已經沒事，大甲媽庇佑台灣各地平安順利，相信大甲媽帶動台灣經濟，超好，遶境進香帶來60億元商機，沿途攤販商家都眉開眼笑，所以繼續加油、加油。

鄭銘坤表示，今天晚上駐駕彰化市「內媽祖」，彰化人的熱情大家都知道，超熱情的，大家要注意安全，明天到清水，大甲媽回到鎮瀾宮後，大家都來讓大甲媽請客。

大甲媽 遶境 口罩

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