當男人戀愛時 特映會獻給故鄉彰化

出身彰化縣員林市的台灣新銳導演殷振豪，他特別將第一部電影作品「當男人戀愛時」特映會獻給故鄉，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人今晚到員林影城和大家共賞，王惠美說，期盼殷導演未來也能用鏡頭一起來行銷彰化，譜寫屬於彰化的人文風情，挖掘出更多彰化的在地特色。

今晚也由導演父親彰化縣義勇消防總隊副總幹事殷啟光代表殷振豪接受王惠美表揚，王惠美說，彰化不怕沒人才，只怕沒舞台，殷振豪導演身為彰化子弟，拍攝茄子蛋「浪子回頭」MV後獲得關注，去年更以告五人「紅」MV奪下第31屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎，目前「當男人戀愛時」正在戲院上映中，短短11天已創下熱賣1.9億票房的佳績。

員林市長游振雄說，台灣新銳導演殷振豪是員林之光，員林人要挺員林人，相信這是一部值得觀賞的電影。今天與會觀賞的還有前立委鄭汝芬、彰化縣議員張錦昆、曹嘉豪、劉惠娟、凃俊任等人。

不少觀賞過此片的觀眾說，此片相當感人，賺人熱淚。導演殷振豪曾形容自己的家鄉「彰化是一個很安靜、很純樸的地方，每個人的願望都很小，大部分人沒有想要成為很偉大的人，只是很純樸、踏實的過日子。」這樣的生活態度，也影響在他的作品當中，形塑小人物的歡喜與悲情。