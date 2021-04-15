天外天劇場重要構件 台中市府將妥善保存

天外天劇場已經拆除，台中市文化資產處與所有權人溝通後，取得天外天劇場圓形屋架等重要構件予以留存；台中市議員江肇國今天說，遺憾無法原地保留，但也慶幸部分構件獲保存。

台中市文化資產資材管理中心於1月在大里菸葉廠揭牌成立，針對古蹟和歷史建築修復過程中，無法現場再利用但具有展示價值的文資構件及保存價值的文化構件，經過專業清潔、除蟲等處理後分類收藏。

天外天劇場是否保存引發爭議，所有權人於2月初僱工拆除，經文資處與天外天所有權人積極努力溝通後，終於取得天外天劇場部分圓形屋架、鋼板梁等重要構件。文資處表示，未來將妥善留存這批構件，以利辦理相關文資修復展示之用。

民進黨市議員江肇國對此表示，遺憾天外天劇場無法原地保留，但慶幸部分構件獲得保存，呼籲台中市政府文化局仍要思考未來如何讓更多人知道天外天的故事，千萬不要就此塵封而無法延續歷史記憶。

江肇國指出，天外天是日治時期建造具特殊圓頂造型的劇場，原地的拆除與否爭取將近6年。原先在2014年由前朝市政府及2020年由文化部列為暫定古蹟，爭取過程歷經兩任台中市長，審議過程艱辛，遺憾最後還是不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築而遭到拆除。

江肇國認為，雖然遺憾無法原地保留，但樂見近日經所有權人同意後保留建築的圓形屋架、鋼板梁、樓梯柱、鑄鐵欄杆等重要的遺構，而當前文化局必須思考如何重新述說天外天的歷史故事，讓更多人知道天外天劇場曾經存在，而不是將建築構件存放在菸葉廠中並塵封起來。