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彰化行銷早春葡萄 大學生寫葡萄之歌很逗趣

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學蔡侑庭、朱嘉鵬等人參加彰化縣府與工策會舉辦的「尋找行銷葡萄高手」活動獲獎，朱嘉鵬寫了「彰化葡萄之歌」，行銷彰化葡萄的好滋味。記者林宛諭／攝影
大葉大學蔡侑庭、朱嘉鵬等人參加彰化縣府與工策會舉辦的「尋找行銷葡萄高手」活動獲獎，朱嘉鵬寫了「彰化葡萄之歌」，行銷彰化葡萄的好滋味。記者林宛諭／攝影

彰化縣溫室早春葡萄上市，大葉大學蔡侑庭、朱嘉鵬等人參加彰化縣府與工策會舉辦的「尋找行銷葡萄高手」活動獲獎，朱嘉鵬寫了「彰化葡萄之歌」，並與彰化縣長王惠美上電視台行銷彰化葡萄的好滋味。

王惠美最近與「行銷葡萄高手」獲獎的大葉大學學生蔡侑庭、朱嘉鵬和彰化師範大學張俊傑、劉芳如等人上電視，介紹彰化好吃的早春葡萄。

多媒體數位內容系的大二學生朱嘉鵬寫了「彰化葡萄之歌」，用RAP饒舌歌來表現，並製作逗趣的MV讓人印象深刻；朱嘉鵬是宜蘭人，他說到彰化讀書後吃到彰化葡萄，非常好吃，寫起葡萄之歌特別有靈感。

朱嘉鵬喜歡音樂，從高二起開始學古箏、吉他等樂器，又和學長組樂團，也曾在外駐唱；大學開始創作詞曲，雖有音樂夢，但也知道音樂之路不容易，未來希望靠動畫專業謀生，支持音樂創作，此次參賽能獲獎給他很大的鼓勵。

視傳系三年級的蔡侑庭說，曾實地到大村的藍天香果園向園主請益葡萄種植，深入了解產業後，結合空拍、影片剪輯介紹彰化的農業生態。視傳系大三生許為詠說，蒐集資料時發現想要葡萄長得好，要搭設白色棚架，才能防蟲、抗寒，也操作空拍機拍攝葡萄園鳥瞰畫面，讓大家看到保護葡萄的棚架。

大葉大學視傳系大三生蔡侑庭(左)與葡萄園園主互動，拍攝葡萄宣傳片。圖／大葉大學提供
大葉大學視傳系大三生蔡侑庭(左)與葡萄園園主互動，拍攝葡萄宣傳片。圖／大葉大學提供
大葉大學視傳系大三生許為詠(右)、蔡侑庭(中)、吳澤昊(左)拍攝葡萄宣傳影片獲獎。圖／大葉大學提供
大葉大學視傳系大三生許為詠(右)、蔡侑庭(中)、吳澤昊(左)拍攝葡萄宣傳影片獲獎。圖／大葉大學提供

空拍機 王惠美

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