彰化縣埤頭鄉村名之亂　一村連署已過基本門檻

彰化縣埤頭鄉的永豐村、和豐村、豐崙村，在官方系統寫法是永豊、和豊、豊崙村，埤頭鄉公所官網並陳兩種字體，永豊村民杜文仁發起「正名」連署運動，全村538戶，已有186戶參加，跨過十分之一的門檻，將朝向半數同意改名的提案目標前進。

杜文仁今天說，電腦化時代，再不正名，永豐村將真的被永豊村取代，將錯就錯當然也能過下去，可是世世代代都變成永豊村民，這種情形很奇怪，就像村民到戶政等政府機關填寫資料，寫對要改成寫錯字，戶政單位總是用沒前例可改、不能改、要改很麻煩、豐與豊通用以前就這樣的四大理由搪塞，這樣是行政怠惰。

杜文仁發起「正名」連署運動，全村538戶，已有186戶簽名，另外和豐村、豐崙村並無要求正名的積極行動；杜文仁說，永豐村多數人支持他，當然有少數人反對，他是農民，不為名、不為利，堅持做對的事，至於其它兩村要不要正名，他無法插手與置評，

豐崙村有779戶，村長張肎文今天表明反對改村名，他說，很久以前有村民提議改村名，沒改成，因為改村名之後要改很多個人文件與資料，非常麻煩，後來沒村民再提起，到目前為止也沒村民要求正名。和豐村有881戶，村長陳立彬說，可能已經習慣官方文件使用和豊村，日常生活書寫用和豐村，他沒收到村民要求更改村名。

彰化縣整併戶政事務所，負責埤頭鄉戶政業務的北斗鎮戶政事務表示，過去曾有民眾要求改豊為豐，最後不了了之，戶政事務所製作看板解釋豐與豊，因日治時代就寫豊，日治之前沒留下資料，無從考證原村名是豊或豐，如果村民多數同意更名，戶政人員會設點服務換發身分證，戶口謄本、戶口名簿、地籍文件上面寫的村名，在申請文件時更改即可。

埤頭鄉公所民政課長吳錫榮說，杜文仁到鄉公所表達更改村名的意見，民政課說明法令並協助他製作連署書，屆時會幫忙召開村民大會，村內十分之一的住戶，也就參與連署民眾到場，會中過半數同意，即可提案送到鄉公所，經鄉代會審議通過，提報縣政府核定就能改村名，但這是村民自發性要求改名，更換門牌、文件等費用應由村民自行負擔，不能轉嫁給全體納稅人。