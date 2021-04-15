快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣埤頭鄉村名之亂　一村連署已過基本門檻

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埤頭鄉永豊村門牌寫豊，但村民都說是豐。記者簡慧珍／攝影
埤頭鄉永豊村門牌寫豊，但村民都說是豐。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉的永豐村、和豐村、豐崙村，在官方系統寫法是永豊、和豊、豊崙村，埤頭鄉公所官網並陳兩種字體，永豊村民杜文仁發起「正名」連署運動，全村538戶，已有186戶參加，跨過十分之一的門檻，將朝向半數同意改名的提案目標前進。

杜文仁今天說，電腦化時代，再不正名，永豐村將真的被永豊村取代，將錯就錯當然也能過下去，可是世世代代都變成永豊村民，這種情形很奇怪，就像村民到戶政等政府機關填寫資料，寫對要改成寫錯字，戶政單位總是用沒前例可改、不能改、要改很麻煩、豐與豊通用以前就這樣的四大理由搪塞，這樣是行政怠惰。

杜文仁發起「正名」連署運動，全村538戶，已有186戶簽名，另外和豐村、豐崙村並無要求正名的積極行動；杜文仁說，永豐村多數人支持他，當然有少數人反對，他是農民，不為名、不為利，堅持做對的事，至於其它兩村要不要正名，他無法插手與置評，

豐崙村有779戶，村長張肎文今天表明反對改村名，他說，很久以前有村民提議改村名，沒改成，因為改村名之後要改很多個人文件與資料，非常麻煩，後來沒村民再提起，到目前為止也沒村民要求正名。和豐村有881戶，村長陳立彬說，可能已經習慣官方文件使用和豊村，日常生活書寫用和豐村，他沒收到村民要求更改村名。

彰化縣整併戶政事務所，負責埤頭鄉戶政業務的北斗鎮戶政事務表示，過去曾有民眾要求改豊為豐，最後不了了之，戶政事務所製作看板解釋豐與豊，因日治時代就寫豊，日治之前沒留下資料，無從考證原村名是豊或豐，如果村民多數同意更名，戶政人員會設點服務換發身分證，戶口謄本、戶口名簿、地籍文件上面寫的村名，在申請文件時更改即可。

埤頭鄉公所民政課長吳錫榮說，杜文仁到鄉公所表達更改村名的意見，民政課說明法令並協助他製作連署書，屆時會幫忙召開村民大會，村內十分之一的住戶，也就參與連署民眾到場，會中過半數同意，即可提案送到鄉公所，經鄉代會審議通過，提報縣政府核定就能改村名，但這是村民自發性要求改名，更換門牌、文件等費用應由村民自行負擔，不能轉嫁給全體納稅人。

延伸閱讀

4縣市中小學生5月改吃履歷米 農糧署長：未來擴大全台

彰化清晨資源回收場火警 易燃物多火勢猛烈消防急救援

彰化縣中小學表演藝術展演 網路直播

北斗警方好幸福 彰化縣第一款波麗士LOGO口罩只送不賣

相關新聞

彰化縣埤頭鄉村名之亂　一村連署已過基本門檻

彰化縣埤頭鄉的永豐村、和豐村、豐崙村，在官方系統寫法是永豊、和豊、豊崙村，埤頭鄉公所官網並陳兩種字體，永豊村民杜文仁發起...

腫瘤手術傷及聲帶 中榮聲帶軟骨整形術讓他重拿麥克風

台中榮總今舉辦紀念2021世界語音日活動，因接受食道惡性腫瘤手術而傷及聲帶的郭姓節目主持人，經轉介到中榮的耳鼻頭頸部接受...

偏鄉老人復健不足 國姓埔基物理治療所今啟用

偏鄉醫療資源嚴重不足，南投縣政府過去與醫療院所合作模式，2年多前率先全國，首度在魚池鄉設立埔榮物理治療所後，讓不少長輩的...

台中急找替代水源 中央公園要開鑿12口新「井」點

中部地區水情吃緊，為解決當前嚴重旱象，台中市政府與中央合作，規劃在中央公園開鑿12口民生用水井，目前已完成第一口觀測井，...

南投鳳梨邁入盛產期 縣農會提前行銷鳳梨入菜概念

鳳梨為南投縣主要農產之一，隨著鳳梨進入產期，南投縣農會配合私立同德高中餐飲科，主辦「2021愛台灣挺農民．一起吃鳳梨創意...

番薯王成大學校長 陳振貴退而不休致力作育英才

前靜宜、嶺東及實踐大學校長陳振貴，擔任21年校長任內，作育無數國內外英才！他從小立志當老師，沒想到最後卻當了校長，去年卸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。