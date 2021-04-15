腫瘤手術傷及聲帶 中榮聲帶軟骨整形術讓他重拿麥克風

台中榮總今舉辦紀念2021世界語音日活動，因接受食道惡性腫瘤手術而傷及聲帶的郭姓節目主持人，經轉介到中榮的耳鼻頭頸部接受「喉肌電圖導引-玻尿酸聲帶內注射」聲帶軟骨整形手術後，情形況改善，為了表達喉部保養的重要，他今天特別擔任活動的主持人。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，慶祝活動始於1999年的巴西國家語音日，2002年全球正式認可，並命名為「世界語音日」近年來世界各國紛紛響應。

50歲的郭姓主持人說，他的工作就是活動主持人，菸、酒、檳榔史大概有20多年，前年因吞嚥異物感，接受胃鏡檢查後發現食道惡性腫瘤，去年1月接受食道惡性腫瘤手術，開完刀之後因傷及聲帶，雖可以說話，但聲音沙啞且容易累，而且沒辦法唱歌。

他為此非常的困擾，經轉介耳鼻喉頭頸部主任王仲祺看診，去年年10月接受聲帶軟骨整形手術，術後自覺改善很多，可以輕鬆說話，且說話聲音宏亮，順利恢復活動主持人工作。

王仲祺說，抽菸、喝酒、說話習慣不正常都可能傷害聲帶，要多喝水；飲食過度造成胃食道逆流，若有有二個星期聲音沙啞不正常要及時治療。

他說，人類的喉部主要由兩條會動的聲帶，來控制呼吸和發聲，並在吞嚥時保護食物不會誤入呼吸道。聲帶的運動也可能麻痺，較常見的是單側聲帶麻痺，單側聲帶麻痺也可能由不明病毒感染引起而突然發生，或因甲狀腺癌、食道癌、肺癌等癌症侵犯喉神經或其手術併發症而造成。