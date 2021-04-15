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偏鄉老人復健不足 國姓埔基物理治療所今啟用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣政府提供
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣政府提供

偏鄉醫療資源嚴重不足，南投縣政府過去與醫療院所合作模式，2年多前率先全國，首度在魚池鄉設立埔榮物理治療所後，讓不少長輩的身體病痛，藉由物理治療而獲得緩解改善，今天再度循此模式在國姓鄉衛生所揭牌，得到埔里基督教醫院支持，打造全國第二個國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。

縣長林明溱也深知老人家遠途奔波的不便，指示繼魚池埔榮物理治療所後，昨天就近在國姓鄉衛生所開辦新的物理治療所，感謝埔基如同埔榮一般，不惜人力物力重視投入偏鄉醫療服務，更希望衛生局再接再厲，盡快讓中寮物理治療所也早日開辦啟用。

副縣長陳正昇也說，許多長輩年紀大了，身體病痛都需賴物理治療緩解改善，3年前要求衛生局優先針對全縣老年人口比例最高的魚池、國姓、中寮等3鄉，尋求醫療院所合作，2019年開辦全國第一處的埔榮魚池物理治療所後，每月前往就診的長輩都超過800人次，累計短短兩年已服務1萬8349人次，可見老人家對這項醫療需求的殷切。

衛生局局長黃照郎表示，南投縣高齡偏鄉醫療資源不足，已得衛福部重視，未來將可調降魚池、國姓物理治療所的健保就醫部分負擔；另由於全縣僅有24名眼科專科醫師，4月起也將啟動南投縣高齡眼部疾患篩檢列車，在向紫南宮募集相關器材及完成篩檢車整備後，將從鹿谷、國姓等6鄉先推動，推動這項高齡者眼疾篩檢，將又是一大偏鄉高齡醫療的福音。

國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣政府提供
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣政府提供
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣政府提供
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣政府提供

衛生局 偏鄉

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