偏鄉老人復健不足 國姓埔基物理治療所今啟用

偏鄉醫療資源嚴重不足，南投縣政府過去與醫療院所合作模式，2年多前率先全國，首度在魚池鄉設立埔榮物理治療所後，讓不少長輩的身體病痛，藉由物理治療而獲得緩解改善，今天再度循此模式在國姓鄉衛生所揭牌，得到埔里基督教醫院支持，打造全國第二個國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。

縣長林明溱也深知老人家遠途奔波的不便，指示繼魚池埔榮物理治療所後，昨天就近在國姓鄉衛生所開辦新的物理治療所，感謝埔基如同埔榮一般，不惜人力物力重視投入偏鄉醫療服務，更希望衛生局再接再厲，盡快讓中寮物理治療所也早日開辦啟用。

副縣長陳正昇也說，許多長輩年紀大了，身體病痛都需賴物理治療緩解改善，3年前要求衛生局優先針對全縣老年人口比例最高的魚池、國姓、中寮等3鄉，尋求醫療院所合作，2019年開辦全國第一處的埔榮魚池物理治療所後，每月前往就診的長輩都超過800人次，累計短短兩年已服務1萬8349人次，可見老人家對這項醫療需求的殷切。