台中急找替代水源 中央公園要開鑿12口新「井」點

中部地區水情吃緊，為解決當前嚴重旱象，台中市政府與中央合作，規劃在中央公園開鑿12口民生用水井，目前已完成第一口觀測井，經檢測水質良好，且出水量超乎預期，預估每天約有1800噸出水量，可提供台灣自來水公司淨化轉換成民生自來水。

台中市建設局說，將同步盤點權管的公園、綠地，尋覓更多合適井點，與中央共同抗旱，解決市民用水問題。

建設局長陳大田表示，經濟部水利署透過西屯區泰安水井觀測站，發現中央公園位處水湳機場基礎用地，未經開發使用，園區下方地下水源極為豐沛充足、水質狀況穩定優質，對於目前中部不樂觀的水情狀況，有機會成為最快速、最適當的穩定水源，提供自來水公司優先作為民生用水。