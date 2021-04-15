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水情吃緊 中部科技廠叫水每噸行情達千元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

大台中地區限水供五停二進入第二周，大型水車滿街跑。據用水量大的科技廠指出，在分階段簽約下，每噸水已從去年10月的3、4百元漲至現在每噸水要千元，而且要再簽到，已不太容易。

中科園區廠商指出，因為用水需求敏感，廠商們自去年10月即未雨綢繆，與水車業者都簽了約，當時每噸水約僅3、4百元，但隨著水情愈加嚴峻，後面也逐步再加簽，但價格也一路漲上去，到現在已每噸水達千元；以25噸的大車而言，一趟就要2萬5千元，每天跑上個10趟、20趟很平常。

至於有時會用到小車，是因為有些農用井位處偏僻，大車進不去，只能以小車進去，載個10噸也好，所以大車、小車都有。

另也有只包車不包水的，像是到建築工地取水，1噸水目前也要700元，若是25噸，每趟也要17500元。

不過，園區廠商也說，目前廠家在符合政府規定的15%節水率下，都還勉可應付，只是水車不跑不行，以免到真要用時會叫不到，所以目前即使已有使用，都還算仍在「試用期」。

若萬一到了5月下旬旱象仍未解，而水庫卻已乾該怎麼辦？園區廠商說，除了水利署已進行伏流水、海淡廠等新水源開闢，目前也與台中市府合作，加強福田水資源中心的設備，以利回收水再利用，並避免與民生用水衝突。

中科管理局副局長施文芳說，目前廠商都運作良好，尚未反映有叫不到水車的情形，管理局也隨時與廠商們保持連繫，以維持穩定供水以及正常運作。

台中市的百貨、飯店等用水量大，也都叫水車因應，中友百貨為例，上周因遇連續假日，限水兩天叫了52輛水車，這周則縮減為35輛，需求量相當大。公司人員亦說，水車價錢確實漲了，不過在有長約為基礎下，現還能運作。

不過，水車業者對目前到底一噸水多少錢，答案多不一定，並說要看大小車、噸數和路程而定，顯示市場行情頗為混亂。有水車業者就仍說目前提供科技廠的用水仍未漲價，一噸水3、400百元，與科技技反映已漲至每噸水千元有頗大落差。

台中市 限水 建築

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