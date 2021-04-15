南投鳳梨邁入盛產期 縣農會提前行銷鳳梨入菜概念

鳳梨為南投縣主要農產之一，隨著鳳梨進入產期，南投縣農會配合私立同德高中餐飲科，主辦「2021愛台灣挺農民．一起吃鳳梨創意料理競賽」，宣導鳳梨是水果之外也可以入菜料理，參賽隊伍包括縣內大專生及國高中生，提前部署鼓勵消費者以行動支持農民。

南投縣農會指出，鳳梨創意料理競賽請縣內營北國中、旭光國中、名間國中、草屯國中、延和國中、南崗國中、南開科技大學及同德高中等校同學組隊參加，希望每位學生都能在創新料理當中，學習到如何將鳳梨入菜，以更多不同的料理思維與搭配，將不同的鳳梨料理分享給大眾。

南投縣農會表示，所謂「大暑吃鳳梨」，代表著這個時節是鳳梨的成熟、盛產期，也是鳳梨最好吃、味道最甜美的時節，尤其鳳梨和閩南語發音「旺來」音同，也有象徵祈求平安、生意興隆之意，目前縣內鳳梨種植面積1400公頃，是最天然健康的食材。

面對鳳梨的盛產期即將到來，南投縣農會今年提前辦理鳳梨創意料理競賽，由產、官、學代表之評審評選出具特色的前三名鳳梨料理，前三名的鳳梨料理將會在4月25日將於草屯寶島時代村，頒獎並且展示給民眾欣賞。