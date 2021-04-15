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台中潭子牛稠分線排水護岸老舊損壞 兩側農田逢雨必淹

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日前往會勘，爭取1500萬元經費，進行牛稠分線及第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化改善。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日前往會勘，爭取1500萬元經費，進行牛稠分線及第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化改善。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區勝利二街路底牛稠分線及第五給水路，因砌石護岸老舊損壞，每逢大雨，造成兩側農田淹水，立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日前往會勘，爭取1500萬元經費，進行牛稠分線及第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化改善，全長450公尺，可望於明年汛期前完工。

潭子區甘蔗里長黃正堯指出，潭子區勝利二街路底的牛稠分線及第五給水路，目前兩岸堤防為砌石護岸型式，已老舊破損嚴重，且護岸高度不足，每逢大雨常溢堤，造成兩側農田淹水，農民常受水患之苦，甚至危及生命安全。

賴朝國表示，牛稠分線及第五給水系統改善，因地方經費不足，加上無法取得沿線所有農民土地同意書，導致延宕多年，經里長黃正堯努力溝通，已取得兩側地主同意書，若藉由該渠段治理，除可增加原有渠道農田灌排功能外，還兼附上游市區外圍排水的功能，可降低居民災害損失。

楊瓊瓔說，請農田水利署台中管理處儘快展開設計規畫作業，俟完成審查規畫後，汛期也差不多結束，因此農水署在今年及明年度編列預算，將改善工程排入前瞻治水計畫中，讓護岸改善工程可以早日動工、完工。

農田水利署台中管理處組長何廷祥表示，經立委楊瓊瓔向農委會農田水利署爭取前瞻全額補助1500萬元，將辦理牛稠分線及第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化工程，兩側全長約450公尺，預計今年11月斷水期進場施作，明年汛期前完工，改善淹水問題。

護岸 楊瓊瓔 水利署

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